Tomas muore travolto dal suo furgone mentre organizza rientro a casa per fare una sorpresa alla mamma Probabilmente qualcosa non ha funzionato nel sistema frenante e Tomas è stato raggiunto dal mezzo e schiacciato tra camper e muro. Il 35enne è morto praticamente sul colpo mentre era in Spagna.

A cura di Antonio Palma

Stava preparando il viaggio di rientro in Italia per fare una sorpresa alla mamma in Puglia ma un tragico destino ha voluto che per Tomas Piconte quel viaggio si interrompesse prima ancora di cominciare. Il 35enne salentino è rimasto ucciso in un tragico incidente in Spagna, pare travolto dal suo stesso camper col quale si spostava e col quale aveva attraversato L’Europa.

La notizia è arrivata improvvisamente in Puglia gettando nello sconforto la famiglia dell’uomo e la comunità di Merine, in provincia di Lecce. Tomas da tempo si era allontanato dalla frazione di Lizzanello dove vivono i parenti, nel Salento centro-settentrionale, ma ogni tanto tornava per riabbracciare tutti.

Dopo essere stato in Francia e aver girato l’Europa, da qualche tempo si era stabilito in Spagna, nei pressi di Barcellona, dove è avvenuto il tragico incidente.

Sulla dinamica esatta dell'accaduto stanno svolgendo le indagini le autorità spagnole ma da una prima ricostruzione pare che il camper fosse parcheggiato in salita quando si sarebbe messo in movimento da solo. Probabilmente qualcosa non ha funzionato nel sistema frenante e Tomas è stato raggiunto dal mezzo e schiacciato tra camper e muro. Il 35enne è morto praticamente sul colpo.

La famiglia ha saputo della terribile notizia tramite le nostre autorità consolari sul posto, avvertite dalla polizia spagnola. È toccato così alle due donne a cui Tomas voleva fare una sorpresa, la mamma e la sorella, la triste e doloros incombenza di volare in Spagna per il riconoscimento formale della salma.

Solo dopo i formali riti e il via libera delle autorità locali, la salma del giovane potrà essere ricomposta per il rientro in Italia e i funerali nel nostro Paese. Un ultimo saluto a cui parteciperà l’intera comunità salentina, rimasta sgomenta per la fine del proprio concittadino descritto da tutti come un giovane gentile, sempre disponibile e con la passione per le moto da cross.

Tanti i messaggi di cordoglio e di ricordo del giovane sui social. “Tommy mio, amavi la Vita, amavi la natura, amavi tutto ciò che ti circondava… continua a farlo da lassù… noi da quaggiù continueremo ad amarti all’infinito” ha scritto la zia. "Mi è stato vicino in un periodo buio della mia vita e lo ringrazierò per sempre. Maledizione, no non se la meritava una fine così" ha aggiunto un'amica.