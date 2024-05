video suggerito

Test di medicina 2024, tra le domande Don Abbondio e la Bibbia: dove trovare le soluzioni online Da Don Abbondio alla Bibbia, passando per l’accelerazione della Ferrari al problema sulle focacce, ecco le domande uscite oggi alla prima sessione del test di medicina 2024. I candidati possono accedere alle risposte corrette cercando nel database pubblico. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Ida Artiaco

Oltre 60mila aspiranti camici bianchi hanno partecipato oggi, martedì 28 maggio, alla prima sessione dei test di ingresso alle facoltà di Medicina e Odontoiatria per l'anno accademico 2024/2025, per un totale di 20.867 posti a disposizione.

A partire dalle 13, i candidati hanno avuto 100 minuti di tempo per rispondere ai 60 quesiti della prova, estratti dall'apposita banca dati pubblica composta da almeno 7mila domande, 3500 per questa prima sessione e altre 3500 per la seconda sessione che si terrà il 30 luglio.

E non sono mancate le sorprese. Tra le domande – quattro di competenze di lettura e conoscenze acquisite negli studi, cinque di ragionamento logico e problemi, 23 di biologia, 15 di chimica e 13 di fisica e matematica – ce ne è stata una sulla frase dei Promessi Sposi "don Abbondio non era nato con un cuor di leone", secondo le primissime indiscrezioni. Un'altra richiedeva di calcolare l'accelerazione di una Ferrari, e poi ancora non è mancato un quesito sulla Bibbia e un problema sulle focacce.

Poco dopo le 18 il Ministero dell'Università e della Ricerca ha pubblicato il compito del test medicina 2024 con le relative soluzioni sul portale accesso programmato. Gli studenti, però, avevano potuto già accedere alle risposte corrette cercando nel database pubblico le 60 domande estratte per la prova di oggi complete, ovviamente, delle risposte.

Si ricordi che le risposte del test medicina 2024 verranno valutate 1,5 punti per ogni risposta esatta; meno 0,4 punti per ogni risposta errata; 0 punti per ogni risposta omessa. I candidati risulteranno idonei all’ammissione ai corsi di laurea qualora abbiano ottenuto, nella rispettiva prova, un punteggio minimo pari a 20 punti.