Test di Medicina 2023, il 13 aprile partono i Tolc Med: come cambia la prova e chi può partecipare Si aprirà dal 13 al 22 aprile la prima finestra dei test Tolc Med per l’accesso alle facoltà di Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria, per l’anno accademico 2023/2024: ecco chi può partecipare e come si svolgono.

A cura di Ida Artiaco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Test di Medicina 2023/2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Cominceranno il prossimo giovedì 13 aprile le nuove prove del test di accesso alla facoltà a numero chiuso di Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria. Fino al 22 aprile, infatti, è aperta la prima finestra per i cosiddetti Tolc (Test Online Cisia) Med, tra le novità più importanti per tutti gli aspiranti camici bianchi. La seconda finestra è fissata tra i 15 e il 25 luglio. A disposizione ci sono in totale 14.787 posti, di cui 576 riservati ai candidati dei Paesi non Ue residenti all'estero.

Cosa sono i Tolc Med e chi può parteciparvi

Ai Tolc possono partecipare gli studenti iscritti all'ultimo o penultimo anno delle scuole secondarie superiori italiane o estere che consentono l'acquisizione di titolo idoneo all'accesso ai corsi universitari, oltre a tutti coloro che sono già in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado. La prima finestra di iscrizioni si è chiusa ieri, alle 14 del 3 aprile e pare ci sia stato un boom di domande (si parla di circa 69mila stanze).

Per i candidati sarà possibile tentare due volte il test scegliendo poi il punteggio migliore per entrare in graduatoria nella sede preferita. Potranno inserire la domanda con le proprie opzioni dal 31 luglio 2023 e fino al 24 agosto 2023, alle ore 15.00, attraverso il portale Cineca.

Quando verrà pubblicata la graduatoria

La successiva pubblicazione della graduatoria nazionale avverrà il 5 settembre 2023, in anticipo rispetto agli anni precedenti, per favorire lo scorrimento della graduatoria nazionale e permettere il corretto avvio del nuovo anno accademico per il 2023-2024.

Le domande e le simulazioni

Le domande del nuovo test medicina 2023, il Tolc-Med, saranno così suddivise: 7 quiz di comprensione del testo, conoscenze acquisite negli studi, da svolgere in 15 minuti; 15 quiz di biologia (25 minuti); 15 quiz di chimica e fisica (25 minuti); 13 quiz di matematica e ragionamento (25 minuti). Il nuovo test Medicina 2023 durerà in totale 90 minuti. Per esercitarsi è possibile consultare la sezione dedicata alle simulazioni presente sul sito di Cisia, che si occuperà proprio dell'erogazione dei test ufficiali.