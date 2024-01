Terremoto oggi a Perugia, scossa di magnitudo 3 con epicentro a Norcia: avvertita dalla popolazione Una scossa di terremoto è stata registrata oggi, giovedì 11 gennaio 2024, nella zona di Perugia. Secondo i dati diffusi dall’Ingv, la scossa ha avuto magnitudo 3 con epicentro a Norcia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Trema la terra nel Centro-Italia. Una scossa di terremoto è stata registrata oggi, giovedì 11 gennaio 2024, nella zona di Perugia. Secondo i dati diffusi dall'Ingv, la scossa ha avuto una intensità pari a magnitudo 3 con epicentro a Norcia. Il terremoto è stato registrato dai sismografi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia precisamente alle 09:26 ora italiana ed è stato avvertito distintamente dalla popolazione in varie zone dell'Umbria.

L'epicentro del fenomeno sismico localizzato precisamente a circa 3 chilometri a sud ovest del centro di Norcia, in provincia di Perugia, con coordinate geografiche (lat, lon) 42.7680, 13.0760. L'ipocentro del terremoto di oggi a Perugia localizzato invece a una profondità di circa dieci chilometri. La scossa è stata avvertita in tutta la zona tra Perugia e le province confinanti di Rieti, nel Lazo, e Macerata, nelle Marche. Alcuni residenti hanno parlato di un boato ma al momento fortunatamente non risultano segnalazioni di danni o persone colpite.

Oltre a Norcia e Cascia, che sono i comuni più prossimi all'epicentro, nel raggio di 15 chilometri anche i centri di Preci, Poggiodomo e Cerreto di Spoleto, tutti in provincia di Perugia, ma anche Castelsantangelo sul Nera, in provincia di Macerata, e Accumoli, in provincia di Rieti. Tutti nomi tristemente famosi per il devastante terremoto del Centro Italia del 2016. La zona del terremoto di oggi, infatti, è una zona altamente sismica dove le scosse sono molto frequenti. Anche la stessa scossa di oggi si va ad aggiungersi a uno sciame sismico registrato negli ultimi giorni tre le province di Perugia e Terni, in Umbria, e quella al confine di Rieti, nel Lazio.