Tenta di scavalcare recinto ma si ferisce all’arteria femorale: Michele muore dissanguato a 28 anni Michele Guzzo, 28 anni, è morto ieri a causa delle ferite riportate nel tentativo di scavalcare la cancellata di un’abitazione in via Partigiani d’Italia, a Parma.

Tragedia a Parma. Michele Guzzo, 28 anni, è morto ieri a causa delle ferite riportate nel tentativo di scavalcare la cancellata di un'abitazione in via Partigiani d'Italia: un'inferriata gli ha reciso l'arteria femorale non lasciandogli scampo. Non si conoscono ancora con certezza le motivazioni che hanno spinto il giovane, ieri mattina intorno alle 9, a oltrepassare la recinzione. Sull'accaduto sta indagando la polizia.

Stando a quanto emerso finora il ragazzo molto probabilmente stava cercando di oltrepassare il cancello con l'intento di contattare un amico che abitava nell'edificio in cui è avvenuto. Nel cortile della casa – che si trova tra via Bellini e via Puccini – Michele è stato ritrovato agonizzante verso le nove e trenta della mattina. Allertati, i soccorritori sono intervenuti sul posto ma nonostante le manovre salvavita per il giovane non c'era già più nulla da fare.

Sul posto sono arrivati ​​anche i volantini della Questura di Parma e la polizia scientifica per i rilievi del caso ma, dopo le prime verifiche, ha preso sempre più piede l'ipotesi della fatalità. Il ragazzo avrebbe perso i sensi in pochi minuti , tanto che era circondato da una pozza di sangue, ma sono serviti alcuni esami specifici per escludere la morte violenta e circoscriverla a un incidente.

Le forze dell'ordine stanno anche cercando di chiarire per quale motivo esatto per cui il ventottenne stesse scavalcandola recinzione per andare a trovare l'amico. Disperati i familiari, con il padre che in lacrime ha detto: "Ho perso tutto, perché me l'hanno portato via. Per me lui era l'unica cosa che conta".