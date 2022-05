Taranto, trovato cadavere in una grotta: è di una ragazza di 23 anni I carabinieri di Massafra (Taranto) hanno trovato nella mattinata di oggi il cadavere di una giovane di 23 anni in una grotta della gravina di San Marco. Il pm di turno ha disposto l’autopsia sul corpo per chiarire la causa del decesso.

A cura di Gabriella Mazzeo

I carabinieri di Massafra (Taranto) hanno trovato in una grotta della gravina di San Marco il cadavere di una ragazza di 23 anni. Accanto al corpo della giovane è stata trovata anche una siringa. Attualmente si ipotizza che la 23enne sia morta per overdose. Secondo le prime informazioni, la vittima era da tempo dipendente da sostanze stupefacenti. Il pm di turno ha disposto l'autopsia sul cadavere per chiarire la causa del decesso. A effettuare le analisi sarà il medico legale Marcello Chironi. Il ritrovamento è avvenuto nella mattinata di oggi giovedì 12 maggio.

Secondo le prime informazioni fornite dalle forze dell'ordine a Fanpage.it, la giovane di 23 anni non aveva fissa dimora. Tutte le indagini però sono ancora in corso e solo l'autopsia potrà chiarire cosa sia effettivamente accaduto. Non sono stati resi pubblici dettagli sull'identità della ragazza. A dare l'allarme, una conoscente della vittima. La donna avrebbe contattato le forze dell'ordine spiegando di non avere più notizie della 23enne. La giovane non era nella lista delle persone scomparse in Puglia.