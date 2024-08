video suggerito

Taranto, sbalzato dalla giostra alla festa patronale a Leporano: 13enne in ospedale in codice rosso L'adolescente è stato sbalzato fuori da una delle attrazioni su cui era salito, una giostra in movimento, facendo un volo di circa tre metri prima di schiantarsi al suolo. Trasportato in ospedale in codice rosso, è stato dichiarato fuori pericolo.

A cura di Antonio Palma

Un ragazzino di 13 anni è stato trasportato in codice rosso e ricoverato all’ospedale a Taranto dopo essere stato sbalzato dalla giostra del luna park allestito per la festa patronale del Paese a Leporano. Il terribile incidente nella serata di ieri, sabato 3 agosto, nell’area della fiera dove erano state allestite le giostre come ogni anno in occasione della festa patronale di Sant’Emidio.

Per motivi ancora tutti da chiarire, l’adolescente è stato sbalzato fuori da una delle attrazioni su cui era salito, una giostra in movimento, facendo un volo di circa tre metri prima di schiantarsi al suolo. Un impatto violentissimo che gli ha causato ferite serie. Immediati i soccorsi da parte degli operatori sanitari presenti alla festa e poi dei colleghi del 118.

Il ragazzino è stato stabilizzato e condotto in codice rosso all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto con sospetto trauma cranico ma fortunatamente, dopo le visite e gli accertamenti clinici del caso, i medici hanno escluso il pericolo di vita e danni permanenti. Il tredicenne ha riportato alcune lesioni agli arti e gli è stata diagnosticata anche una distorsione del rachide cervicale. L‘adolescente rimane comunque ricoverato.

La scena della caduta dalla giostra è avvenuta davanti a centinaia di persone che in quel momento affollavano l’area del luna park. La festa infatti aveva attirato a Leporano tantissime persone e il luna park era pieno di gente. In un primo momento si è temuto il peggio dopo il terribile volo nel vuoto ma il ragazzino è rimasto sempre lucido.

Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti anche i Carabinieri della locale Stazione, per i primi rilievi e per raccogliere le testimonianze del fatto, e la Polizia Locale. La giostra intanto è stata chiusa in attesa delle decisioni dell’Autorità Giudiziaria che potrebbe disporre una perizia tecnica per stabilire cosa non abbia funzionato nei sistemi di sicurezza.