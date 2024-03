Svolge l’esame della patente con l’auricolare, viene scoperto e lo ingoia: 37enne denunciato Un uomo di 37 anni si è presentato all’esame teorico della patente con un auricolare per farsi suggerire le risposte corrette e, quando è stato scoperto da un’addetta alla sicurezza, lo ha ingoiato. È successo negli uffici della motorizzazione di Piacenza venerdì 15 marzo. L’uomo è stato visitato dal 118 e poi denunciato dai carabinieri per falso in atto pubblico. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Eleonora Panseri

Si è presentato all’esame teorico della patente con un auricolare e, quando è stato scoperto, lo ha ingoiato. Per questo un 37enne è stato denunciato.

È successo negli uffici della motorizzazione di Piacenza nella giornata di ieri, venerdì 15 marzo, dove un operaio di 37 anni residente in provincia di Pavia si è presentato per sostenere i quiz dell'esame scritto per ottenere la patente di guida. L'uomo pensava di passare facilmente l'esame utilizzando un micro auricolare inserito nell'orecchio, probabilmente per ricevere le risposte esatte da un "complice" che lo aiutava dall'esterno.

Quando l'addetta alla sicurezza che presidiava la sede dell'esame si è accorta di quanto stava accadendo, il candidato, preso dal panico, ha deciso di ingoiare il dispositivo nel tentativo di nascondere le prove del raggiro. Nel frattempo è stata allertata una pattuglia dei carabinieri ed è accorsa sul posto alla fine della prova.

Appena giunti sul luogo gli agenti hanno perquisito gli abiti e lo zaino dell'uomo scoprendo che nel giubbotto c'era anche un cellulare utilizzato come ponte ripetitore, mentre il giovane ha ammesso, colto sul fatto, di aver inghiottito l'auricolare che completava tutto il kit, utilizzato per tentare di passare in modo fraudolento l'esame.

L'uomo è stato quindi condotto in caserma e fatto visitare dal personale del 118 per accertarsi che il gesto non avesse conseguenze gravi. Una volta appurato che stesse bene, il 37enne è stato denunciato dagli uomini dell'arma per falso in atto pubblico.

Questo non è stato l'unico caso avvenuto nella giornata di venerdì. Anche a Como, infatti, un uomo di 20 anni, di origini egiziane ma residente a Milano, è stato scoperto intento a copiare il quiz della patente per conseguire l’abilitazione dell’esame teorico e passare così alla pratica ed è stato denunciato.

E, sempre a Como, circa un mese fa è stato un ragazzo pakistano di 25 anni a tentare di imbrogliare durante la prova. Nel comune lombardo i casi di persone che hanno tentato di raggirare i controlli sono state quattro solo nelle ultime due settimane.