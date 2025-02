video suggerito

Suocero spara al genero davanti a una gelateria e fugge: 29enne grave in ospedale. Ricercato l'aggressore Un uomo di 54 anni ha sparato al genero nei pressi di una gelateria a Chiarano (Treviso), dandosi poi alla fuga. L'uomo è ancora ricercato mentre la vittima 29enne è stata condotta in ospedale ed è in gravi condizioni. In corso le indagini.

A cura di Gabriella Mazzeo

Immagine di repertorio

Una lite accesa poi culminata in un colpo di pistola davanti a una gelateria a Chiarano: sarebbe questo ciò che è avvenuto in mattinata, intorno alle 11.30, nel paesino in provincia di Treviso. La vittima è un giovane di 29 anni residente in zona. A sparargli sarebbe stato il suocero, tal momento ricercato. Il giovane trasportato con l'elisoccorso in ospedale a Treviso è grave: il proiettile si sarebbe conficcato nella spina dorsale. Il 29enne dovrà essere sottoposto a un intervento chirurgico piuttosto delicato.

Al momento dell'aggressione vi sarebbero state alcune persone presenti. A dare l'allarme alle autorità, una delle dipendenti del bar che era insieme alla moglie della vittima e ai suoi figli minori. Per l'aggressione è stata usata una pistola calibro 9 per la quale l'aggressore non era in possesso di alcun porto d'armi.

L'uomo, insieme alla vittima. è già noto alle forze dell'ordine. I carabinieri di Treviso e di Conegliano stanno ricostruendo la dinamica dei fatti e cercando di scoprire i motivi che hanno portato alla sparatoria nei pressi della gelateria

Stando a quanto emerge dalle indagini dei carabinieri, già durante la notte la moglie della vittima avrebbe udito degli spari nei pressi della loro abitazione, intorno all'1.30 di notte. Durante i sopralluoghi i militari hanno poi effettivamente trovato due bossoli dello stesso tipo di quelli già recuperati stamane nel bar dove si è verificato il tentato omicidio.