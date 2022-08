Stupro Piacenza, l’avvocato del 27enne arrestato: “È spaventato e provato in carcere” Sekou Souware, 27enne originario della Guinea, in tribunale ha negato tutto: è accusato della violenza sessuale ai danni di una donna ucraina. Le parole del suo avvocato.

A cura di Biagio Chiariello

"L'ho trovato molto spaventato e provato, sicuramente il regime carcerario non è semplice soprattutto per i soggetti accusati di certi reati". Così Nadia Fiorani, difensore di Sekou Souware, il 27enne originario della Guinea arrestato con l'accusa di aver violentato in strada a Piacenza, domenica mattina, una 55enne ucraina.

Una vicenda drammatica che ha assunto contorni ancor più forti di quelli che già aveva perché è stata rilanciata a più riprese dalla politica nazionale.

"Ho parlato con il mio assistito, gli ho riferito la versione dei fatti resa dalla vittima e dai testimoni quindi abbiamo ripercorso gli avvenimenti di quella mattina, ho invitato il mio assistito a riflettere e gli ho detto che ci rivedremo tra qualche giorno. Sto valutando l'opportunità di andare in carcere con un interprete di lingua francese per essere certa che lui, oltre le accuse che ha compreso, ne capisca anche la gravità e quanti anni rischia di carcere" spiega il legale.

Nelle ore successive alla pubblicazione degli articoli che rendevano conto dell’interrogatorio di Souware, che davanti al Gip ha affermato di essere innocente, sui social network sono stati centinaia i commenti gli insulti e le minacce contro l'avvocato.

Fortunatamente c'è anche chi ha fatto marcia indietro: "Via Messanger mi hanno contattato delle persone che mi avevano minacciato e offeso e mi hanno chiesto scusa" svela l'avvocato Fiorani che è pronta ad andare avanti con il suo incarico.

"Sono disperata, sono stata riconosciuta per colpa di quelle immagini" ha detto invece la vittima agli inquirenti che l'hanno sentita per ricostruire l'accaduto. La donna vive e lavora in Italia da molti anni. Sulla diffusione delle immagini ha aperto un'istruttoria anche il Garante della privacy.