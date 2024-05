video suggerito

Strage di Casteldaccia: per l’operaio sopravvissuto 96 ore decisive, via libera ai funerali delle vittime Con la fine delle autopsie sui corpi dei cinque operai morti, la magistratura ha dissequestrato le salme e disposto la restituzione alle famiglie per i funerali che saranno celebrati tra sabato e lunedì. Intanto sono giorni di speranza per il sesto operaio coinvolto nella tragedia di Casteldaccia e ora ricoverato al Policlinico in condizioni gravi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

Mentre la magistratura ha dato il via libera ai funerali delle cinque vittime dell'incidente sul lavoro a Casteldaccia, dopo le autopsie, a Palermo sono giorni di speranza per il sesto operaio coinvolto nella tragedia e ora ricoverato al Policlinico in condizioni gravi. Il 62enne resta ricoverato in terapia intensiva e sotto stretta osservazione e i medici hanno confermato che i prossimi 4 giorni saranno decisivi. L'ultimo bollettino medico dal reparto conferma che l'operaio è in lento ma costante recupero anche se, vista la gravità delle condizioni, un qualsiasi problema dietro l'angolo potrebbe peggiorare la situazione.

Come sta l'operaio sopravvissuto a Casteldaccia

"Prosegue l'iter di svezzamento dalla ventilazione controllata, migliora la meccanica ventilatoria e il quadro neurologico conferma il trend positivo di lento recupero" spiegano infatti i medici, aggiungendo però che "Permane un elevato rischio di complicanze infettive collegato a quanto già comunicato sulla tossicità delle esalazioni di idrogeno solforato sprigionate dai liquami che hanno investito l'operaio e anche alla condizione di immunosoppressione che interessa i pazienti in trattamento intensivo e che viene monitorata e trattata secondo linee guida. Occorre verificare il trend delle prossime 96 ore per potere sciogliere l'attuale prognosi riservata sulla vita".

I funerali delle vittime tra sabato e lunedì

Oggi intanto si sono concluse le autopsie anche sui corpi di Roberto Raneri e Giuseppe Miraglia, dopo quelle condotte ieri sui corpi di Epifanio Alsazia, Ignazio Giordano e Giuseppe La Barbera. I primi risultati hanno confermato quanto già emerso ieri e cioè che la morte degli operai a Casteldaccia è avvenuta per intossicazione e asfissia. A questo punto tutte le salme degli operai sono state dissequestrate e sono state restituite alle famiglie per celebrare i funerali.

Le vittime di Casteldaccia

I primi funerali saranno quelli di Ignazio Giordano in programma sabato mattina alle 9.30 nella chiesa madre di Partinico dove celebrerà l’arcivescovo di Monreale. Un'ora dopo i anche il funerale di Epifanio Alsazia, il socio della ditta subappaltatrice Quadrifoglio, in programma alle 10.30 nella chiesa madre di Alcamo (Trapani). Nel pomeriggio di sabato invece i funerali di Giuseppe Miraglia che saranno celebrati alle 15 nella chiesa madre di San Cipirello in piazza Matrice. L’ultimo saluto a Roberto Ranieri invece sarà ad Alcamo nella chiesa Anime Sante, alle ore 16. Infine i funerali di Giuseppe La Barbera si terranno lunedì prossimo alle 10 nella chiesa del Carmine maggiore, in piazza del Carmine a Palermo.