video suggerito

Sparisce nel nulla a Riccione, trovato vivo per caso dopo 20 anni ma sceglie di non tornare Il ritrovamento dello scomparso è avvenuto per puro caso in strada da parte della polizia municipale a Conegliano, in provincia di Treviso. Immediata la segnalazione ai parenti tra cui la mamma ormai 87enne che è corsa in Veneto per riabbracciare il figlio che però, dopo l’incontro, ha scelto di non tornare. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Antonio Palma

206 CONDIVISIONI condividi chiudi

Allontanatosi da casa a Riccione e sparito nel nulla per decenni, un uomo è stato ritrovato vivo per caso nelle settimane scorse in Veneto dopo venti anni. È accaduto negli ultimi giorni dello scorso anno, durante il periodo natalizio, tra le strade di Conegliano, in provincia di Treviso. Il ritrovamento dello scomparso è avvenuto per puro caso da parte della polizia municipale del posto in servizio di pattuglia in città.

Durante le normali attività di controllo del territorio, infatti, gli agenti si sono imbattuti in un clochard in strada che vagava senza meta. All'uomo sono stati chiesti generalità e documenti e così durante la procedura di identificazione si è scoperto che si trattava di un cinquantenne romagnolo scomparso ben venti anni prima e di cui da allora non si sapeva più nulla.

Per l'uomo a suo tempo era stata presentata anche regolare denuncia di scomparsa alle forze dell'ordine e i familiari lo avevano cercato a lungo ma senza esito. La sua storia di fatto era diventata uno dei tanti casi irrisolti di persone scomparse in Italia. La famiglia non si era mai arresa ma senza alcun indizio sulla sua sorte le ricerche erano finite nel nulla.

I parenti nel tempo si erano rivolti anche all’associazione Penelope, l'ente che si occupa di scomparsi in Italia per mantenere alta l’attenzione su casi irrisolti, fornendo inoltre appoggio legale e psicologico ai familiari. Il nome e la scheda di scomparsa dell'uomo era finiti nel database dell'associazione e proprio grazie a questo gli agenti sono riusciti a contattare la famiglia del 50enne avvisando tempestivamente del ritrovamento.

Una grande notizie per la famiglia e la mamma ormai 87enne che è corsa in Veneto per riabbracciare il figlio. "Grazie alla pervicacia di Marisa degli Angeli, Presidente dell'Associazione Penelope Emilia Romagna,una mamma ha riabbracciato il figlio dopo vent' anni" ha dichiarato la presidente dell'associazione Barbara Iannuccelli. Dopo l'incontro, però, l’uomo ha preferito proseguire la sua vita di clochard senza tornare a casa.