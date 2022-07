Sono due sorelle di 15 e 17 anni le ragazze travolte e uccise da un treno a Riccione Sono due sorelle di 15 e 17 anni le due ragazze investite da un treno questa mattina all’alba a Riccione. Hanno attraversato i binari della stazione quando è sopraggiunto un Freccia Rossa che le ha travolte e uccise.

A sinistra il treno Frecciarossa che ha investito le due sorelle

Sono due sorelle di 15 e 17 anni le due ragazze investite da un treno questa mattina all'alba a Riccione. Un Freccia Rossa della linea ad alta velocità le ha travolte e uccise mentre le due tentavano di attraversare i binari della stazione della cittadina romagnola.

Il treno 9802 partito da Pescara e diretto a Milano stava transitando nella stazione e il macchinista non è riuscito a frenare in tempo probabilmente quando si è accorto della presenza delle due sorelle sui binari. Tanti i presenti che hanno assistito attoniti alla scena e hanno immediatamente lanciato l'allarme, tra questi vi è il gestore del bar della stazione che ha raccontato di aver incontrato le due ragazze poco prima dell'incidente e che non sembravano in sé.

“Stavo caricando il distributore delle bibite, erano circa le 6.30, quando mi si è avvicinata una bellissima ragazza vestita di nero per chiedermi qualcosa, ma ho subito capito che non era in sé – racconta l'uomo all'Agi – mi ha detto che non aveva soldi e che le avevano rubato il telefonino, poi con una sua amica vestita di verde e con gli stivali in mano, all'improvviso si sono dirette al binario 2 dove era fermo il treno per Ancona. Quando ho capito cosa volessero fare ho urlato, tutti dietro di me hanno urlato, poi ho sentito il fischio fortissimo del treno e una botta tremenda. Poi non ho capito più nulla, tutti urlavano”.

La dinamica è ancora da ricostruire e sul posto sono giunti gli agenti della Polizia ferroviaria insieme con i vigili del fuoco. Intanto la linea ferroviaria in direzione Nord è stata chiusa al transito per permettere le operazioni di recupero dei cadaveri e i rilievi che saranno necessari a ricostruire l'accaduto: “Stiamo ricostruendo ciò che è accaduto – ha spiegato il questore di Rimini, Rosanna Lavezzaro – stiamo vagliando le telecamere esterne alla stazione e quelle interne e verbalizzando le 2-3 persone che erano presenti in quel momento.

Al momento l'ipotesi più probabile è quella di un attraversamento incauto che le due sorelle avrebbero fatto probabilmente dopo aver trascorso una serata a Riccione, ma non è esclusa nemmeno la pista di un gesto estremo da parte di una delle due mentre l'altra avrebbe cercato di salvarla. Per questo in queste ore gli inquirenti stanno ascoltando i tanti presenti questa mattina poco prima delle 7 in stazione per capire cosa sia accaduto.