Siena, attraversa il torrente col fuoristrada ma resta intrappolato: salvato dai vigili del fuoco Un uomo è rimasto bloccato a bordo del suo fuoristrada mentre tentava di attraversare il guado del torrente Senna a Piancastagnaio, in provincia di Siena. Il conducente è stato tratto in salvo dai vigili del fuoco, che hanno rimorchiato l’auto.

Attimi di terrore prima del salvataggio, quelli vissuti dal conducente di un fuoristrada nel comune di Piancastagnaio, in provincia di Siena. L'uomo è rimasto bloccato in mezzo al guado del torrente Senna, a bordo della sua auto, mentre tentava di raggiungere la sponda opposta. Il fatto è avvenuto intorno alle ore 9.00 di questa mattina.

Con la macchina intrappolata nel fiume in piena, semisommersa dall'acqua e impossibilitata a muoversi, il guidatore non ha potuto far altro che chiedere aiuto ai servizi di emergenza.

In soccorso dell'uomo è arrivata una squadra dei Vigili del fuoco del Comando di Siena. Inizialmente le autorità avevano anche richiesto l'intervento di un elicottero di soccorso del reparto volo di Arezzo, ma inutilmente: il mezzo non è stato impiegato a causa del maltempo.

I pompieri hanno raggiunto a piedi la vettura bloccata nel guado. Poi, come mostrano le immagini diffuse dalle autorità, il mezzo è stato rimorchiato di vigili utilizzando delle funi.

L'operazione di soccorso ha avuto il successo sperato: il conducente del fuoristrada è stato tratto in salvo ed è stato affidato alle cure dei sanitari presenti sul posto. Le autorità hanno comunicato che l'uomo era impaurito, ma a margine dei controlli di rito le sue condizioni di salute sono risultate buone.

Sono tante le operazioni di soccorso effettuate in questi giorni dai vigili del fuoco in Toscana, tra le regioni italiane più colpite dalla recente ondata di maltempo che si è abbattuta sulla Penisola. Ieri i pompieri sono intervenuti per aiutare alcune persone a bordo di auto bloccate dal fango nella zona del comune di Castelnuovo, sempre in provincia di Siena.

Altri interventi dei vigili del fuoco sono stati effettuati nella zone di Colle Val d’Elsa e Poggibonsi. Anche in questi casi per problemi causati dagli allagamenti.