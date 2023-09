Si ribalta autobotte: operaia Forestale muore durante intervento antincendio a Ragusa, 6 colleghi feriti La vittima è una 55enne residente a Giarratana. Sei i feriti in tutto tra cui una operaia in gravi condizioni. Tutti gli operai viaggiavano sulla stessa autobotte impegnata nelle operazioni di spegnimento di incendi boschivi nel territorio del comune di Monterosso Almo, un paese dell’entroterra ragusano.

A cura di Antonio Palma

Una operaia addetta forestale è morta e un’altra è rimasta ferita gravemente oggi nel Ragusano a seguito di un terribile incidente mentre entrambe le donne erano impegnate in un servizio antincendio. La tragedia è avvenuta nelle scorse ore nel territorio del comune di Monterosso Almo, un paese dell'entroterra ragusano dove era in corso un incendio.

Secondo le prime informazioni, le due operaie erano impegnate nei servizi di spegnimento antincendio della Forestale siciliana quando il mezzo sul quale viaggiavano, un’autobotte, è stata coinvolta in un incidente stradale e si è capovolta. Per una di loro purtroppo non c’è stato nulla da fare. La vittima è una 55enne residente a Giarratana, morta praticamente sul colpo. I soccorsi hanno solo potuto accertarne il decesso. La compagna di lavoro invece è stata soccorsa, stabilizzata e trasportata in elisoccorso con codice di massima urgenza nell'ospedale Cannizzaro di Catania dove è stata ricoverata in gravi condizioni per politraumi.

Sei i feriti in tutto nell'incidente, oltre alla vitima. Per cinque di loro ferite non gravi, curtae negli ospedali di Modica e Ragusa. Tutti gli operai, viaggiavano sulla stessa autobotte impegnata nelle operazioni di spegnimento di incendi boschivi. Lo schianto mortale nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 11 settembre, in Contrada Donna Marina. Erano circa le 15.30 quando l’autobotte del servizio forestale siciliano, per motivi ancora da accertare, ha sbandato e si è capovolta mentre percorreva la strada statale 194. Sul posto in poco tempo sono accorsi i vigili del fuoco e le ambulanze del 118, oltre all’elisoccorso, ma per la 55enne purtroppo ogni sforzo si è rivelato inutile.

Secondo una prima ricostruzione, l'autobotte antincendio era al rientro da un turno di lavoro quando è avvenuto l'incidente che pare non abbia coinvolto altri mezzi. Dalle prime informazioni pare che la vittima fosse una precaria con contratto a tempo determinato.

Cordoglio per la tragedia è stato espresso anche dal presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani. “Apprendo con grande dolore la notizia della morte dell’operaia della squadra antincendio della Forestale, rimasta coinvolta, nel Ragusano, nell’incidente dell’autobotte sulla quale viaggiava al rientro dal servizio" ha dichiarato il governatore siciliano, aggiungendo: "Una tragedia che colpisce ancora una volta, purtroppo, coloro i quali svolgono per la Sicilia una preziosa funzione di presidio del territorio e di tutela dell’ambiente. Alla sua famiglia e ai suoi colleghi va il mio personale cordoglio, quello del governo regionale e di tutta la comunità siciliana. Agli altri operai feriti vanno i nostri più sinceri auguri di pronta guarigione".

Anche il Dipartimento della Protezione Civile nazionale esprime profondo cordoglio per la scomparsa dell’operaia della squadra antincendio della Forestale in provincia di Ragusa. "Nell’esprimere le più sentite condoglianze ai familiari, il Capo del Dipartimento, Fabrizio Curcio, augura una pronta guarigione agli altri feriti, colleghi di lavoro della vittima" recita una nota che aggiunge: "Il Capo Dipartimento rinnova, inoltre, la stima e l‘apprezzamento per tutti gli uomini e le donne, volontari e dipendenti, che con grande dedizione e professionalità operano ogni giorno nei molteplici ambiti di Protezione Civile".