Si occupa di due parrocchie nel Bellunese, prete rinuncia per lo stress: "Rispettiamo la sua volontà" Don Andrea Piccolin ha chiesto un periodo sabbatico lontano dalle funzioni pastorali delle due parrocchie che gestiva a Falcade e Caviola. Dietro la richiesta vi sarebbe il forte stress dato dalla gestione delle due comunità di fedeli.

A cura di Gabriella Mazzeo

Don Andrea Piccolin ha concordato con il vescovo monsignor Renato Marangoni un periodo sabbatico lontano dagli impegni pastorali. Il parroco si occupa di due chiese nel bellunese, quelle di Falcade e Caviola, e potrebbe aver chiesto un periodo sabbatico per riprendersi "dallo stress del suo mandato" che prevede la gestione di due parrocchie che complessivamente contano duemila fedeli. La notizia è stata data alle due comunità dal sacerdote don Davide Fiocco, direttore del Centro Papa Luciani di Santa Giustina, che durante la messa domenicale ha aggiunto: "Rispettiamo questa volontà e preghiamo per don Piccoli, sperando in una sua rapida ripresa".

Il parroco non ha voluto commentare la sua improvvisa decisione con la stampa, ma tra le ipotesi che circolano in paese vi è quella di un periodo di pausa dovuto allo stress. Ora le due comunità di Falcade e Caviola attendono la nomina del vescovo Marangoni per un sostituto temporaneo. Piccolin aveva ricevuto l'incarico per le due parrocchie nel 2019 e appena arrivato a Falcade, aveva riunito in un unico giornale i de bollettini parrocchiali.

Il religioso si era dato da fare per cercare fondi da destinare ai lavori urgenti della chiesa di San Sebastiano a Falcade Alto. I fedeli lo hanno descritto al quotidiano Il Gazzettino come un parroco dinamico, amato dai suoi parrocchiani e molto impegnato per migliorare la vita dei fedeli delle sue parrocchie. "Il problema del grande impegno per i preti di montagna c'è – ha raccontato Don Davide Fiocco, il direttore del Centro Papa Luciani di Santa Giustina che per primo ha annunciato ai fedeli la notizia del periodo di pausa chiesto da Piccolin – ed è innegabile che esista. Siamo sempre meno e con il turismo in aumento c'è ancora più da fare".

Non è chiaro per quanto tempo Piccolin si terrà lontano dalle sue funzioni di parroco per le due parrocchie.