Fano, si intrecciano in volo due paracaduti: Violetta Laiketsion ed Ermes Zampa precipitano e muoiono sul colpo

Immagine di repertorio

Tragedia a Fano. Due paracadutisti esperti hanno perso la vita dopo un lancio con di paracadutismo, partiti dalla scuola vicina all’aeroporto della città. Le vittime sono Violetta Laiketsion di 63 anni, di Rimini, ed Ermes Zampa, di 70 anni. Sarebbe improvvisamente precipitati, per loro non c'è stato più nulla da fare.

Stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto, i paracaduti si sarebbero intrecciati non permettendo di atterrare in sicurezza: le vittime sono così precipitate da 30-50 metri di altezza. Subito è stato dato l'allarme ai soccorritori, ma una volta giunti sul posto per i due non c'è stato più nulla da fare. I medici non hanno potuto far altro che accertare il decesso. Sono corsi sul luogo dell'incidente anche i carabinieri del posto, sono in corso tutti gli accertamenti del caso. Si lavoro per ricostruire un'esatta dinamica dell'accaduto. Resta ancora da capire il motivo di quanto accaduto: le ipotesi sono un guasto tecnico o un errore umano.

Ora si ricordano le vittime. C'è chi le descrive così: "Due persone splendide, straordinarie, conoscevo entrambi da una vita. Erano molto esperti, avevano anni di paracadutismo alle spalle. Ne sentiremo la mancanza"