Si ferma per cambiare gomma in tangenziale: muore travolto da un camion sotto gli occhi della moglie Un uomo di 76 anni è morto dopo esser stato travolto da un camion sulla tangenziale Sud di Torino. La vittima si era fermata sulla corsia di emergenza per cambiare la gomma bucata dell’auto. La polizia di Torino ha ascoltato la versione del camionista: l’uomo si è subito fermato per prestare soccorso dopo l’incidente.

A cura di Gabriella Mazzeo

foto da archivio

Loris Tiberto, 76 anni, è stato travolto da un camion mentre cambiava una gomma fermo nella corsia di emergenza sulla tangenziale Sud di Torino all'altezza dello svincolo statale 20, in direzione Stupinigi. L'uomo si trovava in viaggio con la moglie quando ha dovuto fermare l'auto sulla corsia di emergenza per cambiare una gomma bucata. Prima di scendere dalla vettura, il 76enne aveva indossato il giubbotto catarifrangente come previsto dal codice stradale.

L'uomo è stato travolto dal camion per cause che sono ancora da accertare. La moglie ha assistito all'incidente senza poter fare nulla. Sul posto è intervenuto il personale del 118 che ha disposto il trasporto in ospedale. Nonostante l'intervento tempestivo dei soccorsi, il 76enne è morto prima che i sanitari potessero trasportarlo al pronto soccorso. La polizia di Torino dovrà ora accertare l'esatta dinamica dei fatti. Gli agenti hanno ascoltato la versione del camionista coinvolto nell'incidente. L'uomo si è subito fermato a prestare soccorso e ha descritto l'accaduto ai poliziotti.

La moglie della vittima è rimasta illesa, ma è sconvolta dall'accaduto. Di lei si sono occupati gli agenti della polizia di Torino intervenuti per tutti i rilievi del caso e i soccorritori del 118. L'incidente mortale si è verificato intorno alle 12.00 di oggi martedì 24 maggio. Nelle prossime ore i militari ascolteranno anche il racconto della donna che si trovava con il 76enne. Non è chiaro se sia o meno scesa dall'auto per aiutare il marito a cambiare la gomma della vettura. Solo la sua ricostruzione dei fatti potrà aiutare gli agenti a tracciare i contorni di quanto avvenuto.

La tangenziale sud di Torino è di nuovo percorribile in auto. La strada è stata sgomberata dopo i rilievi del caso e la messa in sicurezza per permettere il regolare scorrimento del traffico.