Ore di apprensione per Carlo Solofra, scomparso da Sarzana dopo una serata in discoteca Si cerca Carlo Solofra, 43enne originario di Torre Annunziata, scomparso da Sarzana nella notte tra sabato e domenica.

A cura di Chiara Ammendola

Carlo Solofra (Facebook)

Ha fatto perdere le sue tracce lo scorso sabato quando, di ritorno da una serata in discoteca, non ha più fatto rientro a casa. Sono ore di apprensione per i famigliari e gli amici del 43enne Carlo Solofra, scomparso da Sarzana, piccolo comune ligure nella provincia di La Spezia, dove si era trasferito solo qualche mese fa.

A lanciare l'allarme è stata la sorella che dopo aver atteso alcune ore ha deciso di rivolgersi alle forze dell'ordine e ha presentato denuncia di scomparsa al commissariato di Sarzana. Gli agenti hanno immediatamente iniziato gli accertamenti e dato via alle ricerche del 43enne. L'uomo, originario di Torre Annunziata, vive con la madre nel centro storico della cittadina ligure, dove si è trasferito da Firenze soltanto qualche mese fa per raggiungere la sorella Tania che gestisce un ristorante a Montemarcello.

Secondo quanto ricostruito finora, sabato Carlo avrebbe trascorso la serata in alcuni bar della città prima di dirigersi verso una discoteca insieme ad alcuni amici dove è stato visto fino alle due del mattino. A questo punto avrebbe lasciato il locale facendo perdere le sue tracce. La madre non vedendolo rientrare non si è subito allarmata ma ha pensato che potesse aver trascorso la notte fuori, quando poi non è tornato nemmeno per l'intera giornata di domenica ha allertato il resto della famiglia che si è poi rivolta alle forze dell'ordine.

Ieri gli agenti di polizia insieme ai volontari della Protezione Civile hanno battuto le zone intorno alla Variante chiedendo informazioni e controlleranno anche le telecamere per eventualmente cogliere qualche dettaglio utile. Al momento della scomparsa Carlo Solofra, che porta gli occhiali ed è alto un metro e ottanta, indossava un cappotto lungo nero, una camicia con cappuccio a scacchi bianca e nera, una t-shirt nera e un paio di jeans scuri. Da quel giorno il suo cellulare risulta spento.