Si addormenta con la stufa accesa, anziano muore per il monossido di carbonio nella Marsica. Un uomo di 76 anni è morto dopo essersi addormentato con la stufetta accesa. A ucciderlo il monossido di carbonio emesso dalla stufa, probabilmente rotta.

A cura di Gabriella Mazzeo

Un uomo di 76 ani è stato trovato morto in casa dopo il guasto della sua stufetta a gas. Secondo quanto ricostruito, l'anziano residente a San Valle Roveto (L'Aquila) è deceduto in seguito al cattivo funzionamento della stufa che teneva accesa durante la notte. Stando a quanto scrive il Quotidiano "Il Centro", l'allarme è stato lanciato dai vicini di casa che non vedevano l'uomo da giorni.

Sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno sequestrato la stufetta che sarà sottoposta a una perizia. La Procura della Repubblica potrebbe decidere di sottoporre ad autopsia il cadavere di Antonio Romanelli, il 76enne deceduto. La vittima era residente a San Vincenzo Valle Roveto ed è deceduta, secondo quanto reso noto, a causa del monossido di carbonio di una stufetta che aveva lasciato accesa durante la notte per scaldarsi.

La stufa avrebbe subito un guasto la cui natura non è stata ulteriormente specificata dalle autorità che hanno effettuato il sopralluogo sul posto. Si trattava, stando alle notizie diffuse, di una stufetta a gas che per un mafunzionamento avrebbe rilasciato il monossido di carbonio.

Il 76enne sarebbe morto nel sonno. La dinamica dei fatti è ancora in fase di ricostruzione da parte delle autorità che sono intervenute nell'abitazione della vittima per effettuare tutti i rilievi del caso e sequestrare la stufa che avrebbe causato l'incidente. L'allarme sarebbe stato lanciato da alcuni vicini di casa che da giorni non vedevano l'anziano.

Sarebbero stati loro a contattare i soccorsi e le forze dell'ordine che sono poi entrate nell'abitazione, trovando di fatto il cadavere del 76enne ancora a letto. A quel punto, dopo aver allertato i familiari, sono partiti tutti i controlli di rito per ricostruire la dinamica dei fatti e mettere in sicurezza la zona.