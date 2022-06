Shanghai, è ancora incubo covid: rinviato film festival A Shanghai è stato infatti deciso di rinviare al 2023 la venticinquesima edizione dell’International Film Festival, che doveva tenersi proprio a questo mese.

A cura di Davide Falcioni

La Cina prosegue con la sua strategia Covid zero. A Shanghai è stato infatti deciso di rinviare al 2023 la venticinquesima edizione dell'International Film Festival, che doveva tenersi proprio a questo mese, a causa dell'ondata di contagi da Covid-19 che ha colpito la città nelle ultime settimane. Lo ha annunciato il comitato organizzatore in una nota diffusa dai media cinesi. "Se le condizioni lo permetteranno, pianificheremo e organizzeremo festival cinematografici rilevanti ed eventi a tema nella seconda metà di quest'anno per condividere la piacevole esperienza offerta dall'arte cinematografica e dalle attività cinematografiche", scrivono gli organizzatori, senza precisare una nuova data.

A Shanghai ancora 2 milioni di persone in lockdown

Shanghai ha subito due mesi di lockdown a causa dell'ondata di contagi diffusasi da marzo, con pesanti ricadute sociali e sull'economia non solo cinese, ma di tutto il mondo. Le autorità hanno permesso un sostanziale ritorno alla normalità, pur mantenendo ancora qualche restrizione, solo a partire dal 1 giugno scorso. Tuttavia molti quartieri sono ancora in lockdown nonostante la revoca delle restrizioni. In città, secondo quanto riporta la Cnn, quasi due milioni di abitanti su 26milioni sono ancora bloccati a casa nei quartieri definiti ad “alto rischio”. Le cose sono peggiorate ulteriormente giovedì, quando sono stati rilevati sette nuovi casi di coronavirus nei distretti di Jing'an e Pudong e quattro quartieri definiti a ‘medio rischio' sono stati di nuovo chiusi per 14 giorni. Il lockdown totale nella città era stato imposto due mesi fa.