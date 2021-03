Il Cristo ligneo che si trovava sulla strada che porta ai ruderi del castello di Cosseria, nel savonese, è stato sfregiato da ignoti. Qualcuno ha spezzato le gambe della statua, infilandone poi una nel costato. L'atto è stato scoperto da alcuni biker che hanno inviato le foto al sindaco di Cossiera. "Un gesto orribile – ha commentato lui via social – che non ha spiegazioni qui a Cosseria. Non mi viene in mente nessuno che possa fare una cosa del genere. Non riguarda la fede, dato che qui i rapporti sono ottimi con tutte le comunità delle diverse religioni. Si tratta di un gesto inquietante senza giustificazioni. Non mi darò pace fino a quando non avremo trovato il responsabile. Avrà bisogno di cure e di una pena severa".

Non solo l'atto vandalico riguardante la statua: sono stati scoperti ulteriori sfregi oltre a quello che ha coinvolto il Cristo. In area del castello sono state rimosse alcune lapidi che ricordavano i caduti della Seconda Guerra Mondiale e della battaglia napoleonica. Il Cristo è stato rimosso, ora è a disposizione della magistratura che ha incaricato i carabinieri delle indagini. Nel frattempo il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ha commentato l'accaduto con un altro post social: "Questa immagine è terribile ed è un duro colpo alla nostra cultura – dichiara tramite la sua pagina ufficiale – è un duro colpo alla nostra cultura. Mi auguro che siano individuati i responsabili".