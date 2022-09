Sesso in strada in pieno giorno, coppia denunciata a Bologna: è il secondo caso in pochi giorni Una coppia è stata denunciata per resistenza a pubblico ufficiale e ubriachezza molesta dopo essere stata sorpresa a fare sesso in strada in pieno giorno a Bologna. È il secondo caso in pochi giorni.

A cura di Chiara Ammendola

Ancora una coppia sorpresa in strada in pieno giorno a fare sesso. Accade a Bologna dove, secondo quanto riportato da Today.it e da IlRestodelCarlino un uomo di 45 anni e una giovane donna di 26 anni sarebbero stati fermati dalle forze dell'ordine mentre consumavano un rapporto sessuale in via Mattei.

La coppia, stando a quanto si apprende, era in evidente stato di alterazione alcolica e per questo motivo avrebbe reagito violentemente dinanzi alla richiesta dei carabinieri di fornire i documenti d'identità. Ad allertare i militari sono stati alcuni passanti che hanno notato la scena e hanno chiesto l'intervento delle forze dell'ordine. I due, alla vista dei carabinieri, si sono rifiutati di fornire le proprie generalità assumendo un atteggiamento piuttosto aggressivo.

Alla fine sono stati denunciati entrambi per resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità, oltre ad essere segnalati per ubriachezza manifesta. L'episodio si registra a pochi giorni da uno simile registratosi in un parchetto cittadino: a pochi passi dalla Moschea due cinquantenni italiani sono stati sorpresi in flagrante mentre consumavano un rapporto sessuale in parco poco distante dal centro.

In quel caso erano le sei e mezza del pomeriggio quando i due si sono stati sorpresi da alcuni residenti della zona che hanno poi allertato le forze dell'ordine.