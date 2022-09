Servono spiccioli per il parcheggio e compra gratta e vinci, scopre di aver vinto 500mila euro La donna doveva scambiare una banconota per avere spiccioli per il parcheggio e ha deciso di acquistare il gratta e vinci per caso. Un’ora dopo si è accorta di aver vinto.

A cura di Antonio Palma

Pensate di essere indaffarati nel trovare un parcheggio e di accorgervi poi di non avere spiccioli per il pagamento del posteggio sulle strisce blu e di ritrovarvi pochi muti dopo, quasi per caso, con un tagliando di una lotteria dal valore di ben mezzo milione di euro. È quello che è accaduto a una fortunata signora piemontese che si è aggiudicata uno dei premi principali di un gratta e vinci appena comprato al tabacchino.

L'episodio e l'eccezionale vincita sono avvenuti ieri a Cuneo. Il biglietto fortunato del gratta e vinci era in bella mostra in una tabaccheria di corso Nizza dove giovedì una donna è entrata per scambiare una banconota e ha deciso di acquistarlo quasi per caso.

Come hanno raccontato i gestori della tabaccheria a la Stampa, infatti, la vincitrice del fortunato premio non aveva nessuna intenzione di comprare il tagliando né di entrare nell'esercizio commerciale ma è stata costretta da una serie fortuita di eventi a dimostrazione che la fortuna è davvero cieca.

La signora di circa sessanta anni, infatti, non era cliente abituale e cercava degli spiccioli con cui pagare il parcheggio ma si sarebbe accorta di avere soltanto una banconota da 50 euro. A quel punto ha deciso di acquistare un Gratta e vinci per avere il resto da inserire nel parchimetro.

Un acquisto del tutto fortuito tanto che la donna non lo ha grattato nemmeno subito e solo oltre un'ora dopo, probabilmente di ritorno dalle sue commissioni, ha fatto l'incredibile scoperta. A quel punto è rientrata nella tabaccheria per chiedere conferma. "Incredula ci ha chiesto cosa doveva fare. Le abbiamo consigliato di prendere subito contatto con una banca. Ci ha salutati ed è uscita stringendo il tagliando" hanno rivelato i negozianti.