Sente tonfo improvviso dai vicini, il poliziotto Carmine accorre e salva la donna: "Regalo di Natale" È accaduto nei giorni scorsi in un'abitazione nel capoluogo piemontese dove l'agente Carmine della Questura di Torino è intervenuto dopo aver sentito un improvviso tonfo in casa dei vicini e delle urla. Le due manovre rianimatorie sono state fondamentali.

A cura di Antonio Palma

Un agente di polizia della Questura di Torino fuori servizio ha salvato la vita di una donna dopo essere intervenuto in casa dei vicini e aver praticato le prime e fondamentali manovre rianimatorie per un malore improvviso. È accaduto nei giorni scorsi in un’abitazione nel capoluogo piemontese dove l’agente Carmine è intervenuto dopo aver sentito un improvviso tonfo in casa dei vicini e delle urla.

In quel momento il poliziotto era in casa sua che sbrigava le normali faccende domestiche ma il suo tempestivo intervento è stato fondamentale. L’agente infatti è accorso immediatamente trovando in casa i due anziani vicini che pronunciavano ripetutamente il nome della figlia sconvolti e la donna a terra prova di sensi.

La donna non respirava e l’agente si è accorto che non vi erano battiti cardiaci. Così in pochi attimi ha deciso di intervenire personalmente mentre gli altri allertavano i soccorsi medici con una chiamata al 118. In attesa dell’ambulanza, infatti, il poliziotto ha messo in atto le prime manovre rianimatorie praticando il massaggio cardiaco.

L’intervento è stato decisivo per salvare la donna. Dopo alcuni minuti, infatti, per fortuna la signora ha ripreso conoscenza. All’arrivo dei soccorsi medici sul posto, è stata quindi presa in carico dai sanitari, caricata in barella e poi trasportata in codice rosso in ospedale con l'ambulanza. Dopo le cure del caso durante il ricovero, i medici l’hanno dichiarata fuori pericolo e la paziente fortunatamente non ha riportato danni a seguito dell’attacco cardiaco.

“È stato il più bel regalo di Natale” hanno dichiarato i familiari della donna che nei giorni scorsi hanno ringraziato l’agente Carmine e tutta la Polizia di Stato confermando che, come riferito dai medici, la tempestività del soccorso e il modo in cui è stato praticato il massaggio sono stati determinanti per la vita della donna, evitando danni e conseguenze negative.