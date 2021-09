“Se non fai sesso con me ti punirò con voti bassi”: arrestato insegnante a Ferrara Molestava due studenti di 12 e 13 anni. Un insegnante di 37 anni è stato arrestato a Ferrara dopo una lunga indagine partita nel mese di giugno scorso. L’uomo avrebbe circuito i due studenti rivalendosi sui loro risultati scolastici. I genitori dei due ragazzini lo hanno denunciato alle forze dell’ordine.

A cura di Gabriella Mazzeo

I carabinieri di Ferrara hanno arrestato un insegnante 37enne che lavora in un istituto cittadino. L'uomo avrebbe molestato due alunni di 12 e 13 anni durante l'orario scolastico. A denunciarlo alle autorità, i genitori dei due bambini che hanno raccolto le confessioni dei figli. I due sono stati sentiti dai magistrati in audizione protetta, alla presenza di uno psicologo. Le indagini sono partite nel mese di giugno scorso e hanno portato al fermo del professore, ora agli arresti domiciliari. Secondo le prove raccolte, l'insegnante molestava gli studenti fuori dall'edificio scolastico, approfittando di un rapporto confidenziale con gli adolescenti ai quali insegnava. In diverse occasioni avrebbe avvicinato i due studenti, cercando di convincerli a mostrargli le parti intime.

A sua volta si sarebbe denudato davanti agli allievi molestati, palpeggiando anche in più occasioni i genitali del ragazzino più piccolo. Per costringerlo a subire le violenze, avrebbe detto all'adolescente che non gli avrebbe permesso di intervenire in classe in caso di rifiuto. I due ragazzini sono diventati sempre più sfuggenti col passare dei mesi. Davanti all'improvviso cambiamento, i genitori si sono preoccupati e hanno cercato di indagare più a fondo su quanto stesse accadendo a scuola. Convinti inizialmente di trovarsi davanti a un caso di bullismo, hanno convinto i due ragazzini a sfogarsi con loro. I genitori hanno raccolto le testimonianze di violenze sessuali, decidendosi a denunciare il professore. I familiari delle due vittime si sono incontrati per coordinare le azioni legali. Al momento l'insegnante è sospeso dall'esercizio del pubblico ufficio e fino alla revoca del provvedimento non potrà fare ritorno in classe. Secondo le prime indiscrezioni, il professore avrebbe inoltre reso più difficile la vita dei due adolescenti in classe, rivalendosi sui loro risultati scolastici per convincerli a non opporsi alle molestie