Scuola e classi in Dad, i presidi: “Nostre stime diverse da quelle di Bianchi, casi in aumento” Antonello Giannelli, presidente dei presidi italiani, sui numeri resi noti dal Ministro Bianchi su scuola e classi in Dad causa Covid: “Le nostre stime erano diverse in quanto basate sulle continue e costanti comunicazioni dei nostri iscritti, provenienti da tutto il territorio nazionale. Chiediamo che il Ministero pubblichi con cadenza settimanale tutte le statistiche”.

A cura di Ida Artiaco

"Prendiamo atto con soddisfazione dei dati diffusi dal Ministro Bianchi durante l’audizione presso la VII Commissione della Camera dei deputati. Le nostre stime erano diverse in quanto basate sulle continue e costanti comunicazioni dei nostri iscritti, provenienti da tutto il territorio nazionale, che segnalavano l’infittirsi dei casi di contagio". È questo il commento di Antonello Giannelli, presidente dell'Associazione nazionale Presidi (Anp), alle parole del ministro dell'istruzione, Patrizio Bianchi, che oggi è intervenuto presso la VII Commissione della Camera, snocciolando i dati su scuola e classi in Dad causa Covid.

Secondo il ministro, "ad oggi, alle 12, il 93,4% delle classi sono in presenza. Di questi il 13,1% con attività integrata per singoli studenti a distanza. Le classi totalmente a distanza sono il 6,6%", con le dovute differenze regionali. Bianchi ha anche sottolineato come "il grosso dei contagi vi è stato nel periodo di chiusura delle scuole" durante le festività natalizie. Percentuali tuttavia molto diverse da quelle che lo stesso Giannelli aveva dato solo ieri, parlando del 50% delle classi in Dad, intervenendo ai microfoni di Radio 24.

Per questo Giannelli ha chiesto oggi, dopo l'intervento di Bianchi alla Camera, "che, da ora in avanti, il Ministero pubblichi con cadenza settimanale tutte le statistiche necessarie ad avere contezza del quadro generale. Chiediamo anche che venga drasticamente semplificato il protocollo di gestione dei casi positivi, allo stato attuale del tutto inapplicabile per il collasso dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie, nonostante l’immane sforzo di collaborazione sopportato dalle scuole".

La richiesta di dati più precisi sulla situazione Covid nelle scuole è arrivata anche dai sindacati. "I messaggi rassicuranti del ministro dell’Istruzione sull’andamento della pandemia contrastano con la reale situazione di scuole ormai allo stremo – ha scritto Flc Cgil in una nota di questa mattina -. Come era prevedibile, ad una settimana dalla ripresa delle lezioni si stanno moltiplicando le classi con alunni positivi. Nella primaria sono saltati i tracciamenti con testing che le ASL non riescono più a garantire, nella secondaria l’autosorveglianza si sta rivelando troppo gravosa e persino inutile a causa dell’incalzare dei contagi che stravolgono ogni tentativo di assicurare la continuità del servizio di istruzione. I dirigenti scolastici e le scuole sono abbandonati a loro stessi, tra la scelta irresponsabile di aver scaricato sugli istituti la gestione delle quarantene creando peraltro forte conflittualità tra scuola e famiglie".