Scoppia un incendio in una casa nel Reggino, donna muore carbonizzata Nel pomeriggio di domenica 13 ottobre è scoppiato un incendio in un appartamento a Locri, nel Reggino. All'interno è stato trovato il corpo carbonizzato di una donna. Nonostante il tempestivo intervento dei Vigili del fuoco, le fiamme hanno avvolto rapidamente l'interno dell'abitazione e purtroppo reso impossibile il salvataggio. La vittima aveva 87 anni.

A cura di Eleonora Panseri

Immagine di repertorio

Nel pomeriggio di oggi, domenica 13 ottobre, è scoppiato un incendio in un appartamento a Locri, in provincia di Reggio Calabria. All'interno dell'abitazione è stato trovato il corpo carbonizzato di una donna, la vittima (di cui sono state diffuse solo le iniziali, C.C.A.) aveva 87 anni.

Nonostante la tempestività con cui i Vigili del fuoco hanno risposto alla chiamata di soccorso arrivata alla sede dei pompieri di Siderno, hanno impiegato soltanto pochi minuti per raggiungere la centralissima via Marconi della cittadina reggina, per la donna purtroppo non c'è stato nulla da fare.

Le fiamme hanno avvolto rapidamente l'interno dell'appartamento, rendendo impossibile il salvataggio dell'anziana. I pompieri hanno raggiunto con l'autoscala il quarto piano dell'edificio, dove si trova l'abitazione della vittima, e contemporaneamente la porta d'ingresso accedendo all'appartamento, ma la donna era già deceduta a causa delle gravi ustioni riportate.

L'87enne era allettata e impossibilita a muoversi: le sue condizioni potrebbero averle impedito di fuggire e le fiamme, in pochi secondi, hanno avvolto il divano e gli arredi vicini.

L’incendio ha causato panico tra i residenti del condominio, molti dei quali sono stati evacuati durante le operazioni di soccorso. La struttura del palazzo non ha riportato danni, ma l’appartamento della donna è stato completamente distrutto dal fuoco.

Il magistrato di turno sta coordinando le indagini per accertare le cause dell'incendio. Sul posto, insieme ai Vigili del fuoco, sono intervenuti anche i sanitari del 118, gli agenti della Polizia per i rilievi del caso e il sindaco di Locri, Giuseppe Fontana.

La piccola comunità è stata profondamente colpita dalla tragedia. La donna viene ricordata da molti come una persona tranquilla e benvoluta nel quartiere dove abitava, come riportano i quotidiani locali.