È stato avvistato a Cesenatico. Dopo quasi due mesi finalmente i genitori di Alessandro Venturelli, 20 anni, scomparso da Sassuolo lo scorso 5 dicembre, hanno avuto notizia di un avvistamento. "Qualche giorno fa – ha scritto sul gruppo la mamma di Alessandro – ho avuto una segnalazione credibile di un suo avvistamento in spiaggia a Valverde di Cesenatico nei primi giorni di gennaio. Alessandro avrebbe parlato prima con due signori e poi si sarebbe trattenuto a lungo con una ragazza. Se qualcuno si riconoscesse in questa situazione è pregato di contattami. Ogni piccola informazione può essere utile a ritrovarlo. Grazie di cuore per qualsiasi aiuto potrete darmi".

L'appello è stato raccolto da centinaia di persone che stanno condividendo il post su altri gruppi Facebook locali per cercare di aiutare la famiglia a raccogliere notizie e segnalazioni. Alessandro Venturelli si è allontanato dalla sua casa, a Sassuolo, sabato 5 dicembre 2020. Prima di uscire ha salutato la cagnolina di famiglia, cui è molto affezionato. Suo padre ha assistito alla scena e lo ha seguito per fermarlo ma Alessandro, che evidentemente aveva preparato e nascosto uno zaino da prendere prima di uscire, è riuscito a dileguarsi dietro al cancello portando con sé alcune cose. Le modalità di questa scomparsa hanno subito fatto pensare a una fuga, forse dettata da uno stato di malessere del ragazzo. Alessandro è stato ripreso da una videocamera mentre usciva di casa con uno zaino nero in spalla, indossando pantaloni della tuta di colore grigio, felpa con cappuccio, giacca di lana beige e piumino scuro. È alto 1.70, ha capelli e occhi castani. Non ha segni particolari. Chiunque avesse informazioni utili è stato inviato a chiamare i numeri: 3385417548; 3483106813; 0536987811 (Polizia). Ha con sé i documenti, ma non il cellulare."Ha lasciato un vuoto incredibile", ha detto la famiglia alla trasmissione "Chi l'ha Visto".