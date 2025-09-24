Scomparsa Cinzia Pinna, fermato per omicidio Emanuele Ragnedda: l’imprenditore si stava allontanando in barca

Emanuele Ragnedda, imprenditore vinicolo di 41 anni, è stato fermato dai Carabinieri. È indagato per l’omicidio di Cinzia Pinna, la donna di 33 anni di Castelsardo scomparsa l’11 settembre a Palau. Il 41enne è stato bloccato, con la collaborazione della Guardia costiera, mentre tentava di fuggire su una barca. Con lui è indagato per occultamento di cadavere un 26enne.

Cinzia Pinna, 33 anni, ed Emanuele Ragnedda, 41.

Emanuele Ragnedda, 41 anni, imprenditore vinicolo di Arzachena, è stato fermato dai Carabinieri, con il supporto della Guardia costiera, mentre tentava di allontanarsi in barca. L'uomo è indagato per omicidio nell'ambito dell'inchiesta sulla scomparsa di Cinzia Pinna, 33enne di Castelsardo.

Della donna si sono perse le tracce nella notte tra l'11 e il 12 settembre, quando è stata vista per l'ultima volta in un locale di Palau insieme a Ragnedda e a un milanese di 26 anni, anche lui indagato con l'accusa di occultamento di cadavere.

Intanto, a quanto si apprende, sono in corso accertamenti irripetibili dei Carabinieri del Ris (Reparto investigazioni scientifiche) di Cagliari in una tenuta di proprietà di Ragnedda, che comprende 70 ettari di vigneto.

In particolare, i militari stanno lavorando nell'abitazione all'interno della vasta tenuta, dove potrebbe essere maturato il delitto. Il corpo della donna non è stato ancora trovato.

Figlio e nipote di una nota famiglia di viticoltori, il 41enne aveva seguito le orme dei genitori fondando l'azienda ConcaEntosa, diventata nota per il Vermentino "Disco Volante" Igt 2021, venduto fino a 1.800 euro a bottiglia.

L'indagine, diretta dalla Procura di Tempio Pausania, sta tentando di ricostruire gli istanti precedenti alla scomparsa. Gli inquirenti hanno sequestrato diversi telefoni cellulari e un'arma da fuoco, che, riportano diverse fonti, saranno oggetto di analisi.

Ci sarebbero anche dei video, ripresi da alcune telecamere di videosorveglianza, nei quali si vedrebbe la 33enne avvicinarsi e salire a bordo di un'auto, risultata poi essere di proprietà di Ragnedda.

La scomparsa della 33enne era stata subito denunciata dai suoi familiari. La segnalazione aveva fatto scattare le ricerche, in cui erano stati coinvolti Vigili del fuoco, Protezione civile e Carabinieri. Sui social la sorella di Pinna aveva diffuso numerosi appelli chiedendo a chiunque avesse informazioni di mettersi in contatto con lei.