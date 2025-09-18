Cinzia Pinna, 33 anni di Castelsardo, è scomparsa: vista l’ultima volta in un pub a Palau quattro giorni fa

Da quattro giorni non si hanno più notizie di Cinzia Pinna, 33 anni, residente a Castelsardo, in provincia di Sassari. La giovane è scomparsa a Palau, nel nord Sardegna, dopo una serata trascorsa in un locale pubblico insieme ad amici. È lì che sarebbe stata vista per l’ultima volta, nella notte tra giovedì 12 e venerdì 13 settembre, e da allora il suo telefono risulta spento, rendendo impossibile qualsiasi contatto.

La famiglia, preoccupata, ha subito denunciato la scomparsa alle autorità competenti. Le ricerche sono state coordinate dalla prefettura di Sassari e coinvolgono i Carabinieri del Reparto territoriale di Olbia – area in cui la ragazza è stata vista l’ultima volta – e della Compagnia di Valledoria, comune di residenza di Cinzia e della sua famiglia. Le forze dell’ordine stanno perlustrando il nord Sardegna nella speranza di raccogliere qualsiasi indizio utile a ricostruire gli spostamenti della giovane nelle ore precedenti alla scomparsa.

In un disperato tentativo di ritrovarla, la sorella Carlotta Pinna ha lanciato un appello sui social network, condividendo due foto di Cinzia e chiedendo aiuto a chiunque possa avere informazioni: “Questa è mia sorella Cinzia, la notte tra giovedì 12 e venerdì 13 è andata via da un locale a Palau – scrive Carlotta – non riusciamo a metterci in contatto con lei perché ha il cellulare spento, se qualcuno l’ha vista mi contatti rispondendo al post o in privato. Condividete. Grazie a tutti dell’aiuto”.

Il post ha rapidamente ottenuto grande visibilità: sono già oltre duemila le condivisioni, ma ad oggi non risultano notizie ufficiali riguardanti la ragazza. La comunità locale segue con apprensione l’evolversi della vicenda, sperando in un esito positivo e nella possibilità di ricongiungere Cinzia con i propri cari.

Nel frattempo, le autorità invitano chiunque abbia informazioni, anche minime, a contattare immediatamente i Carabinieri o la famiglia tramite i canali ufficiali.