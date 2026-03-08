Sciopero 9 marzo, a rischio treni, mezzi e scuola: orari dello stop e settori coinvolti

Quella di lunedì 9 marzo si prospetta come una giornata particolarmente complessa per la mobilità e i servizi in tutta Italia, a causa di uno sciopero generale nazionale che coinvolgerà sia il comparto pubblico che quello privato. L'astensione dal lavoro, che segue immediatamente la Giornata Internazionale della Donna, promette di generare disagi diffusi da Nord a Sud, interessando trasversalmente la quotidianità di studenti, lavoratori e pazienti.

Sciopero dei mezzi il 9 marzo: orari di bus, metro e tram città per città

Sul fronte della mobilità, l'agitazione principale è sostenuta dalla sigla Slai-Cobas e avrà una durata complessiva di ventiquattro ore. Sebbene la protesta sia di portata nazionale, l'impatto reale sulla vita dei cittadini dipenderà fortemente dalle dinamiche locali e dalle decisioni delle singole aziende di trasporto municipalizzate. Per limitare i disagi agli utenti, resteranno comunque attive le consuete fasce di garanzia, concentrate prevalentemente nelle ore di punta del mattino e del tardo pomeriggio, consentendo così gli spostamenti minimi necessari a pendolari e studenti. È interessante notare come il quadro sindacale non sia del tutto compatto, dato che sigle come Usi e Usb hanno scelto di non aderire alla mobilitazione. L'ondata di proteste del mese di marzo ha avuto un suo preludio già oggi a Napoli, dove il personale dell'EAV incrocerà le braccia per l'intera giornata, anticipando quello che si preannuncia come un periodo di forti tensioni nel settore dei trasporti.

Il 9 marzo sciopero per scuola, università e sanità

In parallelo al settore dei trasporti, anche il mondo dell'istruzione e della salute pubblica subirà pesanti ripercussioni. La Flc Cgil ha infatti proclamato un'intera giornata di astensione dal lavoro che riguarderà non solo le scuole di ogni ordine e grado, ma anche le università, gli enti di ricerca e il settore della formazione professionale. Questo scenario pone genitori e studenti davanti al rischio concreto di trovare servizi didattici pesantemente ridotti. Allo stesso modo, il comparto sanitario vedrà la partecipazione di infermieri, operatori sociosanitari, ostetriche e medici. Sebbene le prestazioni d'urgenza e i servizi essenziali di pronto soccorso siano rigorosamente assicurati per legge, i cittadini potrebbero dover fare i conti con il rinvio di visite specialistiche non urgenti, esami ambulatoriali e possibili rallentamenti negli uffici amministrativi delle ASL.

Sciopero generale il 9 marzo, le motivazioni e i settori

Le ragioni profonde di questo sciopero generale risiedono in una piattaforma di rivendicazioni che intreccia i diritti del lavoro con le istanze civili e sociali. Il sindacato Filcams Cgil, che porta in piazza anche i lavoratori del terziario e del turismo, sottolinea come lo sciopero serva a sostenere la lotta globale per la parità di genere e l'inclusività. Le motivazioni spaziano dalla denuncia del divario salariale tra uomini e donne alla critica verso la precarietà diffusa, fino alla richiesta di maggiori tutele contro la violenza maschilista e patriarcale. Secondo i promotori, l'obiettivo è rimettere al centro la dignità del lavoratore e la qualità della vita, chiedendo al governo interventi strutturali sull'educazione affettiva nelle scuole e una gestione del lavoro di cura che non gravi esclusivamente sulle spalle delle donne.