Schiacciato tra tir e paratia di carico merci, operaio di 22 anni muore in magazzino Sda a Bologna La vittima dell’incidente sul lavoro è un giovane operaio di 22 anni che al momento dei fatti era impegnato nel carico e scarico merci nel magazzino del corriere Sda Express Courier, all’interno del polo logistico che ha sede a Santa Maria in Duno di Bentivoglio. Il ragazzo è rimasto schiacciato tra lo stesso magazzino in cui lavorava e un mezzo pesante.

A cura di Antonio Palma

Ennesima tragedia sul lavoro nelle scorse nel Bolognese dove un operaio di 22 anni è morto tragicamente a causa di un drammatico incidente mentre era impegnato nel suo turno di notte in un magazzino del corriere espresso Sda. Il dramma infatti è avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì in un magazzino Sda all'Interporto di Bentivoglio. La vittima è un giovane operaio di 22 anni originario della Guinea Bissau che al momento dei fatti era impegnato nel carico e scarico merci nel blocco 13.4 del magazzino del corriere Sda Express Courier, all'interno del polo logistico che ha sede a Santa Maria in Duno di Bentivoglio.

Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, il dramma si è consumato quando erano da poco passate l'una della scorsa notte. Il ventiduenne vittima dell'incidente sul lavoro si trovava a piedi nei pressi di una ribalta del magazzino, il punto di carico e scarico merci quando è avvenuta la tragedia. Il giovane operatore della Logistica, per cause ancora in corso di accertamento, è rimasto schiacciato tra lo stesso magazzino in cui lavorava e un mezzo pesante che era fermo a ridosso della porta per caricare la merce. Per lui inutili i soccorsi medici da parte dei sanitari del 118 accorsi sul posto con un’auto medica e un'ambulanza dopo la chiamata di emergenza dei colleghi della vittima. I soccorritori hanno provato a rianimarlo ma si sono dovuti arrendere e dichiararne il decesso sul posto.

Dalle prime informazioni, il giovane operaio era dipendente di una cooperativa di trasporti esterna al Corriere. Sull'esatta dinamica dell'incidente che ha portato alla sua morte indagano ora i carabinieri e il personale della Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro del'a locale azienda sanitaria.