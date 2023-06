Scappa dopo il tentato furto e cerca nascondiglio in una villetta, ma è la caserma dei carabinieri Il breve inseguimento ha avuto luogo la notte del 18 giugno, a Monteriggioni (Siena). Un 30enne si è introdotto in casa di alcuni conoscenti, ma messo in fuga dal loro risveglio ha cercato di nascondersi in un cortile, per poi scoprire che si trattava della caserma dei carabinieri.

A cura di Teresa Fallavollita

Immagine di repertorio

Sorpreso in piena notte nel bel mezzo di un tentativo di furto dai proprietari di casa, si dà alla fuga e per far perdere le proprie tracce scavalca la recinzione di una villetta. Ma la realtà supera la fantasia, e come in un fumetto dello sfortunato Paperino, il ladro scopre di aver cercato rifugio proprio nella caserma dei carabinieri.

Il tragicomico episodio è avvenuto la notte di domenica 18 giugno a Monteriggioni, piccolo borgo medievale in provincia di Siena, in Toscana.

L’uomo, un 30enne, si è introdotto verso le 2 di notte in casa di alcuni conoscenti: sapendo dove erano nascoste le chiavi dell’abitazione, le ha prese ed è entrato di soppiatto mentre gli inquilini dormivano.

Mentre si aggirava per la casa, però, qualcosa non dev’essere andato secondo i piani, perché i proprietari sono stati svegliati da rumori sospetti e hanno sorpreso l’uomo con le mani nel sacco.

Questo si è dato allora alla fuga, mentre gli inquilini avvertivano le forze dell’ordine.

Una volta ricevuta la segnalazione, il nucleo operativo radiomobile dei carabinieri di Poggibonsi si è recato sul posto: dopo aver ricevuto un sommario identikit dell’uomo, gli agenti si sono messi sulle sue tracce.

Il 30enne non si era allontanato di molto dal luogo del reato ed è stato facilmente identificato dai militari, che hanno cominciato a seguirlo.

Per far perdere le sue tracce il fuggitivo ha allora scavalcato una recinzione, cercando riparo tra le siepi di un giardino.

A questo punto, il breve inseguimento ha acquisito una certa vena comica: al di là della recinzione, infatti, non c’era una villetta come le altre, ma proprio la caserma dei carabinieri di Monteriggioni.

I militari, dopo aver notato un intruso all’interno del perimetro dell’edificio, sono usciti e lo hanno bloccato mentre cercava un nascondiglio tra le siepi.

L’uomo, già sottoposto alle misure cautelari dell’obbligo di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria, è stato fermato e riassicurato alla giustizia.