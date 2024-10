Scambia Amanita Phalloides per un fungo “chiodino”: Ermelinda muore avvelenata

video suggerito

A cura di Davide Falcioni

Aveva scambiato un fungo altamente velenoso per uno commestibile. Per questa ragione l'83enne veneta Ermelinda Aiello è morta due giorni fa. Da più di una settimana era ricoverata all'ospedale di Vittorio Veneto, dove era arrivata assieme a uno dei figli. I due presentavano sintomi gastroenterici riconducibili a un’intossicazione dovuta a funghi velenosi.

Stando a quanto emerso madre e figlio avevano scambiato i funghi velenosi della specie Amanita Phalloides, poi consumati, per semplici chiodini. La loro ingestione aveva provocato in entrambi una grave insufficienza epatica. A complicare il quadro clinico dell'anziana, oltre all'assunzione dell'Amanita Phalloides, anche il Covid e l'infezione causata da un battere, il Clostridium. Le condizioni del figlio, Roy, sono invece andate gradualmente migliorando fino ad essere fuori pericolo. Ermelinda Aiello, vedova, lascia due figli, sia Roy che Terry. Il funerale è già stato fissato e si svolgerà domani, 31 ottobre, alle 14.30 presso la chiesa parrocchiale di Valmareno, frazione in cui viveva la donna.

"Manifestiamo la nostra vicinanza alla famiglia e il cordoglio di tutta la comunità" ha commentato la sindaca Paola Carniello. "L'appello è quello di contattare il servizio micologico dell'Ulss 2 se non si è sicuri. Vedo tanti stati WhatsApp, post su Facebook e stories su Instagram con mega raccolte di funghi: speriamo che qualcuno di questi funghi velenosi non sia finito in qualche congelatore dato che quest'anno, vista la stagione straordinaria, ha trovato funghi anche chi di solito non va".