Sardegna, assalto a furgone portavalori che trasporta le pensioni: banditi sparano e incendiano auto Sono in fuga i banditi che questa mattina hanno tentato un assalto a un furgone portavalori che trasportava pensioni in Sardegna, lungo la Statale 130: esplosi almeno 15 colpi contro il blindato e incendiate due auto.

A cura di Chiara Ammendola

Trasportava il denaro per il pagamento delle pensioni destinate alla zona di Iglesias, il furgone portavalori della Sicurezza Notturna assaltato questa mattina lungo la Statale 130, tra Domusnovas e Siliqua, nel sud Sardegna. I banditi avrebbero utilizzato due auto, poi incendiate, per affiancare il mezzo blindato contro il quale hanno esploso numerosi colpi d'arma da fuoco.

A bordo del portavalori c'erano tre guardie giurate che hanno azionato il sistema per macchiare le banconote mettendo così in fuga i banditi che hanno fatto perdere le proprie tracce scappando a bordo di una terza auto sopraggiunta dopo. Sulle loro tracce i carabinieri del Comando provinciale di Cagliari che stanno lavorando per ricostruire l'assalto fallito e individuare i responsabili.

Stando a quanto ricostruito finora sembra che la banda di malviventi, composta da almeno cinque persone, abbia agito intorno alle otto di questa mattina piazzando una station wagon e un Suv al centro della Statale 130, nel territorio di Domusnovas, nel sud Sardegna, tra il chilometro 34 e 35.

A quel punto il portavalori, che trasportava le pensioni da distribuire nella zona di Iglesias per un valore non ben preciso, si è trovato la strada sbarrata. La guardia giurata alla guida del mezzo blindato ha ingranato la retromarcia per fuggire, ma dietro è sopraggiunta un'altra auto dei malviventi che ha cercato di bloccarlo. I banditi hanno iniziato così a sparare: almeno 15 i bossoli rinvenuti sull'asfalto dalle forze dell'ordine molti dei quali diretti sul parabrezza.

L’auto utilizzata e incendiata dai malviventi

Quando i vigilantes hanno azionato il sistema d'allarme per macchiare le banconote, i banditi sono saliti a bordo della terza auto e si sono allontanati non prima di aver dato fuoco gli altri due mezzi. Sul posto sono sopraggiunti carabinieri e polizia hanno avviato una vera e propria caccia all'uomo grazie al coinvolgimenti di uomini, mezzi ed elicotteri.