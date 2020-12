Un vero e proprio concerto fuori dall'ospedale per la nonna ricoverata. Accade a Sanremo, dove una cantante professionista ha dedicato alla nonna un palcoscenico di tutto rispetto: il giardino della direzione medica dell'ospedale Borea di Sanremo. Proprio fuori dal reparto Covid, Francesca Furfari, cantante di 42 anni, ha voluto regalare un attimo di gioia e una distrazione ai pazienti del reparto. Tra loro anche la nonna, che ha ascoltato la dedica dalla sua stanza. Francesca ha scelto per sua nonna tutte le canzoni della tradizione natalizia che solitamente ascolta in questo periodo. Il tutto accompagnato dalla base di una vera e propria consolle bianca, come se quella fosse una tappa stabilita di un listino concerti come un altro. Si tratta però di una sorpresa, che ha acceso l'entusiasmo di tutto l'ospedale durante le esibizioni seguite per la maggior parte del tempo dalle finestre della struttura ospedaliera.

"Ho voluto portare un po' di calore e vicinanza a chi non passerà il Natale a casa e che dovrà viverlo in ospedale – ha raccontato Francesca -.Ho perso mio nonno appena venti giorni fa mentre mia nonna è ancora ricoverata ed è ignara di quanto accaduto in quest'ultimo periodo". Un concerto trasmesso anche in diretta su Facebook, dove sempre più utenti si sono collegati per assistere allo spettacolo dedicato ai pazienti Covid sanremesi. Grande soddisfazione e commozione anche da parte del direttore generale dell'Asl 1 Imperiese, Marco Damonte Prioli. Anche il personale si è dimostrato entusiasta per lo spettacolo della vigilia di Natale del tutto inaspettato. "Francesca ha portato una ventata di allegria, ottimismo e speranza – spiega il direttore generale dell'Asl – e soprattutto il suo gesto ha scaldato il cuore a tutti noi in un Natale molto diverso dal solito".