Samantha Cristoforetti, il selfie spaziale “più bello della storia” è un fake Qualcuno l’ha definito “il selfie più bello della storia”, ma il selfie che ritrarrebbe Samantha Cristoforetti in orbita con la terra sullo sfondo è solo un fake.

A cura di Davide Falcioni

Qualcuno l'ha definito "il selfie più bello della storia" e chissà, probabilmente sarebbe stato anche vero se non si fosse trattato di un fake.

La fotografia che circola da giorni sul web e che immortala un astronauta davanti all'obiettivo di una macchina fotografica con – sullo sfondo – l'Europa illuminata da milioni di luci non ritrae Samantha Cristoforetti, come è stato scritto un po' ovunque, ma un altro suo collega che, comunque, non l'ha mai scattato con il pianeta Terra sullo sfondo

Secondo alcune versioni circolate nei giorni scorsi l’astronauta dell’agenzia spaziale europea sarebbe riuscita a trovare il tempo e il modo per un autoscatto memorabile. La foto, che da giorni ha invaso i social, avrebbe ritratto la Cristoforetti con alle spalle l’Europa, illuminata dalle luci delle città. Molti italiani hanno comunque condiviso lo scatto: "È fantastico", hanno scritto in molti; “Questa foto è insuperabile, inventatevi quello che volete”, hanno aggiunto altri. "Con questa foto Samantha Cristoforetti chiude la questione super-selfie per sempre", ha sentenziato qualcun altro ancora.

Eppure in quella foto non c'era pressoché niente di vero. L'immagine originale risalirebbe al 2012 e sarebbe opera di un astronauta giapponese – Aki Hoshide – che l'avrebbe scattata durante un’attività extra veicolare sulla ISS. Poi cosa è successo? Qualcuno molto abile con i programmi di grafica ha scontornato l'immagine e l'ha incollata su una foto della terra, anch’essa catturata dalla ISS.

Riepilogando: sebbene si tratti di un "selfie spaziale" Samantha Cristoforetti non c’entra niente. La foto originale non ha molto a che fare con la versione elaborata. Insomma, quell'immagina è sicuramente fantastica, ma è forse fin troppo bella per essere vera.