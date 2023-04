Saman Abbas, il fidanzato Saqib: “Ho paura di Shabbar, non dimenticherà mai di vendicarsi” Saqib Ayub, fidanzato di Saman Abbas, sul padre della ragazza, Shabbar: “So che per il momento non ha fatto niente, ma non dimenticherà mai di vendicarsi, anche fra dieci anni”

A cura di Ida Artiaco

Saman e il fidanzato che la famiglia non accettava.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Omicidio Saman Abbas ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

"Shabbar è un uomo potente e pericoloso. Sono cresciuto in Pakistan e so come funziona lì. La mia unica preoccupazione è per la mia famiglia, che è in pericolo, in Pakistan. So che per il momento non ha fatto niente, ma non dimenticherà mai di vendicarsi, anche fra dieci anni".

A parlare è Saqib Ayub, fidanzato di Saman Abbas, la 18enne di origine pakistana scomparsa a Novellara a fine aprile 2021 e trovata cadavere lo scorso novembre in un casolare non lontano dalla casa in cui viveva con la sua famiglia.

Nel corso di un'intervista rilasciata alla trasmissione Quarto Grado, in onda ieri sera su Rete 4, ha spiegato perché ha ancora paura di Shabbar Abbas, papà di Saman, al momento detenuto ad Islamabad, dove è fuggito dopo la scomparsa della ragazza.

Saqib aveva conosciuto Saman sui social e i due si erano innamorati, ma la loro relazione non era ben vista dalla famiglia della ragazza, che aveva combinato per lei il matrimonio con un cugino di 11 anni più grande in Pakistan.

Il padre della 18enne, tramite il suo avvocato si è scagliato contro Saqib, accusandolo di essere uno dei responsabili della morte di sua figlia. "Se Shabbar è innocente, perché è scappato il giorno dopo la scomparsa di Saman? E perché non si presenta mai in aula, a Islamabad? Il suo processo è stato rinviato 15 volte".

L'ultima minaccia ricevuta da Saqib risale al "gennaio del 2022. Mi ha chiamato e poi mi ha mandato un messaggio su Instagram". Ma anche la sua famiglia è stata bersaglio di minacce: "Era il 25 gennaio 2021 – ha continuato -. Mio fratello mi ha mandato un video di Shabbar e ho subito pensato che non fosse una persona normale. Tanti hanno minacciato la mia famiglia… dicevano: se Saqib non lascia Saman, uccidiamo lui e voi".

Infine, un pensiero per Saman. "A lei piaceva la musica rap, la danza e la pallavolo. Voleva prendere la patente, essere libera. Sarà sempre nel mio cuore", ha concluso Saqib Ayub.