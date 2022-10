Salvatore Baglione condannato all’ergastolo per l’omicidio della moglie Piera Napoli La donna era stata uccisa a coltellate in casa a Palermo. La difesa ha sempre sostenuto la tesi del “raptus” ma i giudici hanno condannato l’uomo alla massima pena.

A cura di Antonio Palma

Ergastolo, è questa la sentenza di condanna nei confronti di Salvatore Baglione emessa oggi dalla Corte d'Assise di Palermo nel processo di primo grado per l’omicidio di Piera Napoli, la giovane cantante neomelodica uccisa il 7 febbraio dell'anno scorso nel capoluogo siciliano. La Corte, presieduta dal giudice Sergio Gulotta, in pratica ha accolto in pieno la tesi dell’accusa condannando l’imputato e reo confesso alla pena massima.

Il pm della Procura siciliana, nel corso della requisitoria ad inizio mese, infatti aveva chiesto l’ergastolo per Salvatore Baglione, ritenendo che l'imputato fosse pienamente lucido durante l’efferato delitto, avvenuto in bagno nell’abitazione dei due coniugi in via Vanvitelli, nel quartiere Cruillas a Palermo.

La difesa ha sempre sostenuto la tesi del "raptus" e dell'incapacità di intendere e di volere che però la corte non ha accolto. La decisione dei giudici è arrivata oggi pomeriggio dopo quattro ore di camera di consiglio. Oltre alla pena carceraria, per Salvatore Baglione è scattata anche la pena accessoria dell’interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e la decadenza della responsabilità genitoriale.

L’uomo dovrà anche risarcire del danno la famiglia della vittima che si era costituita parte civile nel processo. A titolo di risarcimento del danno, sono stati riconosciute provvisionali ai due genitori della donna per 100mila euro ciascuno, alle due sorelle invece 40mila euro. Ad una delle due inoltre, in quanto tutrice dei tre figli vanno anche 450mila euro. Infine alle cinque associazioni impegnate nel contrastare la violenza sulle donne che si erano costituite parti civili sono stati riconosciuti cinque mila euro.