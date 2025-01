video suggerito

Salvato pescatore disperso da un giorno a Lampedusa: era bloccato su una scogliera a picco sul mare Un 35enne di Lampedusa è stato soccorso dai militari della Guardia costiera e dai Vigili del fuoco a Capo Grecale, dove l'uomo era andato per pescare il giorno precedente e non era più ritornato a casa. Localizzato su una piccola sporgenza della scogliera, a un'altezza di circa 30 metri dal livello del mare, è stato salvato e affidato alle cure del 118.

A cura di Eleonora Panseri

Un 35enne di Lampedusa è stato soccorso dai militari della Guardia costiera e dai Vigili del fuoco a Capo Grecale, dove l'uomo era andato per pescare nel pomeriggio di ieri, lunedì 27 gennaio, e non era più ritornato a casa.

A far scattare le ricerche sarebbe stata la segnalazione della famiglia. Immediatamente sono partite le perlustrazioni via terra e anche via mare con due motovedette.

Alla famiglia l'uomo aveva detto che sarebbe andato a pescare nella zona del faro di Capo Grecale, area caratterizzata da una scogliera a picco sul mare. E proprio in questo luogo si sono dirette le imbarcazione della Guardia Costiera che hanno allertato anche i Vigili del fuoco del distaccamento di Lampedusa, giunti a loro volta sul posto.

I soccorritori sono riusciti a localizzare il 35enne su una piccola sporgenza della scogliera, a un’altezza di circa 30 metri dal livello del mare. È stata quindi avviata una valutazione della situazione e dei rischi che avrebbe comportato l’attività di soccorso e, in particolare, di un eventuale recupero tramite risalita dal costone roccioso.

I Vigili hanno quindi avviato le operazioni dalla sommità della scogliera, utilizzando un verricello. L'attività dei soccorritori è stata molto complessa, a causa della particolare connotazione dell’area e delle difficoltà legate al mare agitato.

Così è stato calato un Vigile del Fuoco che è arrivato fino al punto in cui si trovava il 35enne e poi entrambi sono stati presi a bordo di una motovedetta della Capitaneria di Porto, dove c'era il personale del Corpo italiano di soccorso dell'Ordine di Malta.

Dopo aver ricevuto le prime cure a bordo, il pescatore è stato trasferito a molo Favaloro. Qui è stato affidato al personale del 118 per una verifica più approfondita delle sue condizioni che si sono rilevate buone.