Rubano le colombe all’associazione di ragazzi Down poi si pentono e le restituiscono: “Buona Pasqua”

A cura di Antonio Palma

Il furto di colombe pasquali avvenuto nei giorni scorsi nei locali di un’associazione di ragazzi con sindrome di Down, “Vita21”, avevano destato scalpore e sconcerto a Catania. Nelle scorse ore, però, ai volontari è arrivata una gradita sorpresa, un pacco con all’interno le colombe rubate e i relativi vasetti con la crema al pistacchio e un bigliettino di scuse.

“Siamo ladri ma non sapevamo che era un’associazione ragazzi Down, ci scusiamo. Buona Pasqua”, recita il messaggio scritto a mano con una penna rossa su un foglietto a quadretti, appoggiato nella scatola con le colombe. La breve lettera scritta in stampatello si conclude con una firma in corsivo che recita “Arsenio lupin”.

Una grossa sorpresa per i volontari dell’associazione “Vita 21” che pensavano fosse un cartone con la spazzatura quando ieri si sono imbattuti nel cartone con le colombe rubate. “Questo è uno di quei post che vorremmo scrivere ogni giorno! Qualche minuto fa convinti che fosse una scatola con della spazzatura accantonata da qualcuno di noi e dimenticata lì, abbiamo scoperto che invece conteneva 13 colombe tra quelle che erano state rubate” hanno scritto sui social dall’associazione catanese.

Il furto è avvenuto presumibilmente nella notte tra lunedì 14 e martedì 15 aprile e l’episodio è stato denunciato alla polizia. Durante il colpo erano sparite le colombe del progetto di formazione dei ragazzi impegnati nell’attività di confezionamento finalizzata a un percorso di inserimento lavorativo. “Le parole in volo, impresse nella scatola, ci auguriamo possano raggiungere il cuore di chi ha commesso questo gesto e se queste parole serviranno in qualche modo a far riflettere anche una sola di queste persone, vuol dire che sarà Pasqua anche per loro” avevano dichiarato i volontari.

Una speranza che si è materializzata ieri con la restituzione delle colombe. “Siamo Felici perché questo gesto possa rappresentare un nuovo inizio per queste persone. Se ViTA21 è stata il tramite…Beh! Ne siamo orgogliosi. BUONA PASQUA anche a voi!” hanno scritto i volontari, sottolineando però che all’appello mancano ancora gli elettrodomestici spariti nello stesso furto. Si tratta di un bollitore, un televisore, una friggitrice ad aria, un aspirapolvere una macchina del caffè. Tutti regali che avevano ricevuto i ragazzi e che hanno permesso loro di vivere CaSA21 come la loro casa. “Gli elettrodomestici però vi hanno fatto comodo” hanno concluso infatti da Vita21.