Giallo a Villasimius dopo il ritrovamento di un cadavere in casa: “Morte risale a diversi giorni fa” Appartiene al 53enne Claudio Carboni il corpo senza vita ritrovato in un appartamento a Villasimius, nel Sud Sardegna. Il cadavere dell’uomo era in avanzato stato di decomposizione e secondo un primo esame autoptico non sono stati individuati segni di violenza ma al momento nessuna ipotesi è esclusa, compresa quella dell’omicidio.

A cura di Chiara Ammendola

Immagine di repertorio

È giallo a Villasimius, in Sardegna dove la scorsa notte i carabinieri hanno scoperto il corpo di un uomo, ormai senza vita, in un appartamento della nota località turistica della provincia del Sud Sardegna. Il cadavere appartiene al 53enne Claudio Carboni e stando alle prime informazioni trapelate sembra che fosse in avanzato stato di decomposizione. Sul posto è giunto anche il magistrato di turno, il pm Andrea Vacca che ha disposto l'autopsia sul corpo della vittima necessaria a chiarire le cause del decesso dell'uomo.

I militari sono giunti nell'appartamento di vico Ariosto a Villasimius dopo la chiamata da alcune persone, insospettite per la forte puzza che proveniva dalla casa della vittima. Insieme con i carabinieri della compagnia di San Vito sono giunti anche i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Poco dopo è giunto, chiamato dal magistrato, è giunto anche l'anatomopatologo dottor Roberto Demontis che ha effettuato un primo esame sul cadavere sul quale non ha riscontrato alcun segno di violenza. "Il corpo era già in una fase di putrefazione, ciò fa pensare che la morte risalga a qualche giorno fa. Non ho notato nessun segno di violenza", ha spiegato il medico.

Il corpo del 53enne è stato poi trasferito presso l'obitorio del cimitero di Quartu. La vittima, stando a quanto si apprende, viveva da solo ed era disoccupato, aveva alcuni precedenti di polizia ed era seguito dai servizi sociali del Comune. Non si conoscono ancora le cause avvenuto presumibilmente diversi giorni fa: allo stato attuale non si esclude alcuna ipotesi, compreso l'omicidio.