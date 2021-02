in foto: Immagine di archivio

Un 46enne di Domodossola, in provincia del Verbano-Cusio-Ossola in Piemonte, aveva appena riottenuto la patente, ritiratagli per una precedente infrazione. Poco dopo è stato denunciato per omissione di soccorso dopo aver travolto con l'auto due pedoni in città e non essersi poi fermato per sincerarsi delle condizioni di salute delle due persone investite.

L'incidente si è verificato in Via Carlo Alberto Dalla Chiesa, dove i due feriti sono stati travolti mentre attraversavano la strada. I due sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale San Biagio di Domodossola, ma fortunatamente le loro condizioni di salute non sono gravi. Sono subito scattate le ricerche per individuare il pirata della strada. Il 46enne, che non si sarebbe fermato per prestare primo soccorso ai due feriti, era rientrato a casa, ma gli agenti sono riusciti a individuarlo e raggiungerlo alla sua abitazione. I pedoni investiti sarebbero due giovani di 23 e 24 anni che dopo essere rimbalzati sul parabrezza, sono finiti a terra. Secondo le prime ricostruzioni, l'auto procedeva a forte velocità sulla strada e nonostante un tentativo di frenata davanti all'attraversamento pedonale, non è riuscita ad evitare l'impatto con i ragazzi.

L'uomo ora è stato denunciato. La patente, riottenuta da poco in seguito a un'altra infrazione che precedentemente gli era costata l'attestato di idoneità alla guida di un veicolo, gli è stata nuovamente tolta. Le condizioni di salute dei due feriti, secondo quanto riportato anche dai giornali locali, restano buone e non si teme per la loro vita. L'autista "recidivo", invece, dovrà rispondere di omissione di soccorso e ha nuovamente perso la patente che gli era stata riconsegnata da poche settimane. Il veicolo risulta gravemente danneggiato, ma non era di proprietà del 46enne. Per questo motivo, è stato riconsegnato al legittimo proprietario, amico dell'uomo ora denunciato. Sono in corso gli accertamenti per verificare che l'uomo non fosse alla guida in stato di alterazione dovuto ad alcolici e sostanze stupefacenti.