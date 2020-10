in foto: Rinaldo Challancin (secondo da sinistra)

Quando è stato chiamato a intervenire con la sua squadra a causa del maltempo che imperversava in Valle D’Aosta si è subito messo a disposizione come faceva sempre, nonostante la pioggia intensa e le violente raffiche di vento, ma proprio quell’intervento si è rivelato fatale per Rinaldo Challancin, il vigile del fuoco volontario morto ad Arnad nella notte tra venerdì e sabato. Il pompiere era impegnato in un intervento per mettere in sicurezza gli alberi che a causa del vento e delle forti piogge si erano abbattuti in strada quando un tronco gli è precipitato addosso senza lasciargli scampo. Tutto si è svolto in pochi attimi e inutili sono stati i successivi soccorsi allertati dagli stessi suoi colleghi che hanno assistito alla scena impotenti.

Il 53enne Rinaldo Challancin, che lascia una moglie e due figlie, era un caposquadra dei vigili del fuoco volontari di Arnad e con loro era intervenuto anche nella notte tra venerdì e sabato sulla Statale 26, al confine fra Bard e Arnad. La sua morte improvvisa ha destato molto dolore e commozione in tutta la comunità locale. Dipendente del Gruppo Servizi Associati e capo macchina del servizio antincendio al Tunnel del Monte Bianco, Challancina collaborava attivamente come volontario dei Vigili del Fuoco da tempo tanto da essere diventato un capo squadra.

“Oggi per la nostra comunità è una giornata triste. Nel pieno delle operazioni dei nostri Vigili del fuoco volontari Arnad, abbiamo perso disgraziatamente un amico, un padre, un punto di riferimento dei nostri pompieri Valdostani. Una vita dedicata al volontariato, al saper fare anche per gli altri. Un grazie sarebbe riduttivo, vorremo non vivere mai questi giorni” scrivono dal comune valdostano, aggiungendo: “Rinaldo se ne va cercando di garantire la sicurezza dei suoi compaesani, della sua gente, come ha sempre cercato di fare e ogni volta con una parola gentile o quel sorriso paterno che tutti cerchiamo in situazioni difficili. Le nostre più sentite condoglianze a tutta la sua famiglia e a tutto il distaccamento”

Cordoglio per la morte di Rinaldo Challancin è arrivato anche da tutti gli enti locali e anche presidente del Consiglio Giuseppe Conte che ha scritto: “Rivolgo un commosso pensiero a Rinaldo Challancin, il vigile del fuoco volontario che ha perso la vita in Valle D’Aosta a causa del forte maltempo che si sta abbattendo in queste ore nelle regioni del Nord. Un abbraccio ai familiari, ai suoi cari. Siamo vicini a tutti i volontari e a tutte le forze in campo impegnate nelle difficili operazioni di soccorso”.