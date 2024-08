video suggerito

Rimini, porta il cane a fare una passeggiata in spiaggia, pensionato: "Picchiato dal bagnino" La denuncia di un pensionato 76enne: sarebbe finito al pronto soccorso dopo che l'addetto al salvataggio tra Rimini e Riccione l'ha colpito con un pugno al volto, due calci al petto, e uno sui reni. Indagano i carabinieri.

A cura di Biagio Chiariello

immagine di repertorio

Picchiato da un bagnino mentre passeggiava con il suo cane sulla spiaggia a Rimini. La denuncia è di un pensionato, 76enne, che racconta come nel pomeriggio di sabato 3 agosto, attorno alle 16, sarebbe stato violentemente malmenato vicino al Bagno 151 nella località romagnola da un addetto del servizio del salvataggio. L'anziano ha presentato un esposto ai carabinieri.

Ha raccontato che stava portando il proprio cane a spasso nella spiaggia libera al confine tra Rimini e Riccione. Quando “l’addetto del salvataggio, una volta sceso dalla torretta, mi ha avvertito in modo minaccioso che i cani non erano ammessi sulla spiaggia, affermando di avermelo già detto in passato. Gli ho risposto che me ne sarei andato".

Ma mentre stava per prendere in braccio l'animale, il bagnino gli avrebbe sferrato un pugno in pieno volto, due calci al petto, e uno sui reni, lasciandolo a terra dolorante. A quel punto il 76enne si è messo a gridare, attirando l’attenzione dei passanti. Un suo conoscente gli ha prestare assistenza fino all’arrivo dei soccorritori del 118, che l'hanno trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Riccione. Quest'ultima persona, sempre secondo la denuncia, sarebbe stata peraltro insultata dal bagnino che avrebbe intimato di lasciare la persona ferita in spiaggia.

La vicenda è stata rilanciata dall’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente (Aidaa) che ha comunicato come nei prossimi giorni presenterà un esposto alla procura della Repubblica di Rimini per capire nei dettagli cosa è accaduto.

Mandare in ospedale una persona anziana solo perché porta il cane in spiaggia è abominevole – scrivono gli animalisti – noi crediamo che la magistratura debba andare a fondo a questa vicenda se le motivazioni sono queste appare evidente che sporgeremo denuncia contro il crumiro e ci costituiremo parte civile in un eventuale processo".