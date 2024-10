video suggerito

Rimini, anziana truffata da finto maresciallo dei carabinieri in divisa: furto da 100mila euro La donna ha aperto al finto carabiniere che si è presentato in divisa e le ha chiesto di consegnargli tutti i suoi gioielli e risparmi.

A cura di Davide Falcioni

"Signora, sono un maresciallo dei carabinieri. La devo avvertire che sua figlia è stata derubata, le hanno portato via tutto, anche le chiavi di casa. Stia tranquilla, le mando un carabiniere a casa per mettere al sicuro tutti i suoi beni prima che i ladri possano venire anche da lei". È con queste parole che una pensionata di Santarcangelo di Romagna è stata raggirata e derubata da due truffatori professionisti che si sono spacciati per carabinieri.

Poco dopo la telefonata d’allarme, un ragazzo in falsa divisa si è presentato a casa della donna con una valigetta per "mettere al sicuro, in caserma", i suoi beni. L'anziana, in preda al panico, si è fidata ed ha aperto la cassaforte consegnando tutti gli oggetti di valore, i preziosi e le monete d’oro custoditi all’interno. Ottenuto ciò che voleva, il finto militare è sparito a bordo di una Fiat 500 X.

A dare l'allarme è stata la figlia della pensionata quando, qualche ora più tardi, si è accorta che la madre era stata derubata di tutti i suoi averi. I truffatori, ormai distanti chilometri dal luogo del raggiro, credevano di avercela fatta. Invece, nella tarda serata del 22 ottobre, sono incappati in un controllo della polizia Autostradale di Frosinone, vicino al casello di Anagni. Le tre persone a bordo, risultate gravate da diversi precedenti per truffa, hanno subito dato segno di nervosismo inducendo gli agenti a controllare. Un'intuizione giusta, visto che ben presto hanno trovato una borsa con banconote e gioielli per un valore di 100mila euro, tutti di proprietà dell'anziana donna.

Naturalmente i ladri sono stati denunciati, e non solo per furto. Come se non bastasse infatti guidavano anche sotto effetto di sostanze stupefacenti.