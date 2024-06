Riccardo Latino e Francesco Guglielmucci, chi sono i militari dell’Aeronautica morti nell’incidente a Grosseto

video suggerito

A cura di Ida Artiaco

Si chiamavano Riccardo Latino e Francesco Antonio Guglielmucci i due militari dell'Aeronautica morti nell'incidente stradale verificatosi a Grosseto questa mattina, nei pressi dell'aeroporto militare, sede del 4° Stormo Caccia. Il primo, 25 anni, era un tenente pilota, mentre il secondo, 45 anni, era primo maresciallo oltre che allenatore di atletica leggera. Entrambi erano in servizio al 36° Stormo Caccia di Gioia del Colle.

Il padre di Latino, Marcello, è a sua volta sottufficiale pilota in servizio all'aeroporto militare Cesari di Galatina: era partito questa mattina per una missione quando ha saputo della morte del figlio comunicatagli dal comandante. La madre Simonetta, che gestisce un negozio di tendaggi a Matino, è partita alla volta di Grosseto non appena appresa la notizia. "Siamo profondamente addolorati perché la famiglia Latino è molto conosciuta qui. Sono tutti delle brave persone", ha commentato il sindaco di Matino (Lecce), Giorgio Toma.

Nell'incidente sono rimasti feriti altri quattro militari dell’Aeronautica Militare – che viaggiavano a bordo di uno dei mezzi coinvolti nell’impatto con una automobile. Tre di loro sono stati ricoverati in codice rosso all’ospedale di Siena, dove sono stati trasferiti in elisoccorso: hanno 53, 35 e 30 anni. Il quarto ferito è un 25enne, trasferito in ambulanza all'ospedale di Grosseto, ma le sue condizioni non desterebbero preoccupazioni. Indagini sono in corso per cercare di ricostruire l'esatta dinamica di quanto successo.

Su quanto avvenuto è intervenuto anche il ministro della Difesa, Guido Crosetto. "La Difesa e il Ministro Guido Crosetto, profondamente addolorati dalla notizia del tragico incidente stradale avvenuto questa mattina nei pressi dell'Aeroporto Militare di Grosseto, esprimono le più sentite condoglianze ai familiari del Tenente Riccardo Latino e del Primo Maresciallo Francesco Antonio Guglielmucci dell'Aeronautica Militare", si legge in un messaggio pubblicato sui social.

"Intervento del sistema sanitario regionale per un grave incidente avvenuto a Grosseto sulla Strada del Pollino. Abbiamo attivato immediatamente due elicotteri Pegaso della Regione Toscana che hanno trasportato tre pazienti in gravi condizioni al nostro ospedale Le Scotte di Siena e un altro ferito al momento in cura all’ospedale di Grosseto. Si registrano purtroppo due vittime. Ringrazio i nostri operatori sanitari, volontari, personale dell'elisoccorso regionale, vigili del fuoco e forze dell’ordine", ha scritto invece il presidente della regione Toscana, Eugenio Giani.

Infine, il ricordo dell'Aeronautica: "Cieli Blu Riccardo e Francesco Antonio! Oggi, con grande dolore, comunichiamo che due nostri colleghi hanno perso la vita in un grave incidente stradale avvenuto questa mattina sulla strada statale nei pressi dell'aeroporto militare di Grosseto.Il Capo di Stato Maggiore Generale di Squadra Aerea Luca Goretti, insieme a tutta l'AeronauticaMilitare, si stringe nel dolore e nel cordoglio alla famiglia, agli amici e ai colleghi del 36° Stormo Caccia di Gioia del Colle (BA), di cui il Tenente Riccardo Latino e il Primo Maresciallo Francesco Antonio Guglielmucci facevano parte e a tutti coloro che li conoscevano".