Resta incastrato fino all’ascella nel water della discoteca: stava cercando di recuperare un dente È quanto successo questa notte ad un 46enne peruviano mentre si trovava nella discoteca Notorius di Torino. Lungo intervento per liberarlo.

A cura di Biagio Chiariello

Incastrato con l'intero braccio, dalla mano fino all'ascella, all'interno di un bagno ‘alla turca' nel tentativo di recuperare un dente che aveva perso. No, non è la scena di un film – e chi ha visto Trainspotting con la sequenza del protagonista che si tuffa nel lurido water di un locale per recuperare della droga, saprà di cosa stiamo parlando – ma quanto realmente accaduto nella notte di oggi, sabato 5 novembre 2022, all'interno della discoteca Notorius di Torino.

Per liberare l'uomo, peruviano di 46 anni, i vigili del fuoco sono stati impegnati ore in un complesso e laborioso intervento insieme ai sanitari della Croce Reale di Venaria Reale. I soccorritori hanno dovuto letteralmente distruggere il bagno del locale, sito in via Stradella nella zona a nord del capoluogo piemontese, per cercare di disincastrare l’uomo.

Una volta terminato l’intervento, il 46enne è stato portato all’ospedale Giovanni Bosco per accertamenti: si sospetta la rottura del polso. Invece il dente non è stato recuperato, ma la ricerca perduto potrebbe costargli però caro: il sanitario dovrà essere sostituito e, secondo quanto riferisce Torino Today, i gestori del locale potrebbero addebitargli l’importo del bagno da ricostruire.