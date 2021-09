Reggio Emilia, finisce nella scarpata con l’auto: muore uomo di 35 anni Drammatico incidente stradale questa mattina a Baiso, in provincia di Reggio Emilia: Simone Spezzani, un uomo di 35 anni del posto, è finito fuori strada con la sua auto perdendo la vita sul colpo.

A cura di Davide Falcioni

Drammatico incidente stradale questa mattina a Baiso, in provincia di Reggio Emilia: Simone Spezzani, un uomo di 35 anni del posto, è finito fuori strada con la sua auto perdendo la vita sul colpo. Lo schianto è avvenuto intorno alle 8.40 di oggi, 24 Settembre 2021. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorritori del 118, ma per il 35enne non c’è stato nulla da fare: tutti i tentativi di rianimarlo si sono rivelati inutili.

Al momento le dinamiche di quanto accaduto sono tutte da accertare e dei rilievi e delle indagini si stanno occupando gli agenti della Polizia locale Unione Tresinaro Secchia. Stando a quanto accertato, tuttavia, l’Audi che Spezzani stava guidando, scendendo da Baiso, è uscita di strada dal lato destro della carreggiata andando prima a scontrarsi contro un albero e quindi finendo nella scarpata sottostante. Massiccia la mobilitazione dei soccorsi: i primi ad arrivare sono stati gli operatori sanitari, giunti sul posto con diversi mezzi, compresa un'eliambulanza decollata da Bologna. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco, partiti dalle centrali di Reggio Emilia e Sassuolo. Purtroppo, si è rivelato vano qualsiasi tentativo di salvare la vita dell’automobilista, deceduto sul colpo a causa dei gravi traumi riportati. Quello di stamattina è stato il secondo incidente mortale verificatosi nella zona. Il primo un paio di settimane fa quando a precipitare nel pendio a margine della carreggiata era stato il 45enne Giuliano Benassi. La sua Fiat 500 X era finita contro un albero.